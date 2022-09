El personal de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) y la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, revisan a detalle la obra de mejoramiento del Bulevar de Chetumal, para garantizar que se entregue un trabajo de calidad a la ciudadanía.

Yensunni Martínez Hernández, presidenta municipal de Othón P. Blanco, informó que desde hace varios días, se trabaja en conjunto con la SEOP y se recorre cada uno de los cuatro tramos que comprendió la primera etapa del mejoramiento del Bulevar de la capital del estado, y confió en que en breve se pueda firmar el acta de la entrega de la obra.

Situación que también se prevé efectuar con varios trabajos de mejoramiento de luminarias que la dependencia estatal efectúa en diversas colonias y zonas de Chetumal.