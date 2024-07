Viabilidad del Tren Maya quedará pendiente hasta que opere al 100%

La viabilidad del Tren Maya en un tema de movilidad se verá hasta que la obra quede concluida al 100% en los cinco estados por donde recorre el proyecto federal.

Carlos Veloz Avilés, urbanista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvo que es muy temprano determinar si el Tren Maya cumple con la movilidad de personas, prometida por la Federación.

“En este momento no podemos tener el alcance ni los beneficios de todo el proyecto terminado que se espera que tenga. Una vez que esté completamente terminado, ahora sí se podrá evaluar la parte de la implementación, con las rutas, con la parte de carga, ahora si veremos si tiene la movilidad” , dijo Veloz Avilés.

El pasado 15 de julio, el general Oscar David Lozano Águila, director del Tren Maya, dio a conocer que hasta el 11 del mismo mes habían sido transportados 246 mil 926 pasajeros, alrededor de 50% de su capacidad, tomando en cuenta las corridas y el aforo de cada tren, que es de 221 personas.

De los aproximadamente mil 400 kilómetros que contemplan sea la extensión total de las vías del Tren Maya, faltan por concluir alrededor de 575 kilómetros en gran parte de Quintana Roo y Campeche, es decir, el 41% de la longitud planteada.

Por su parte, Pedro Uc Be, activista Maya e integrante de la Asamblea de Defensa del Territorio Maya Múuch, dijo que entre las comunidades no ha levantado interés el proyecto por viajar para llegar a sitios como Cancún o Playa del Carmen por esta vía.