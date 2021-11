Fiscalía desestima llamado de auxilio de mujer víctima de extorsión

Colectivos feministas exhortaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a brindar ayuda y medidas de protección a una víctima de extorsión, debido a que su agresor la amenazó con hacerle daño y a su hijo si no le da dinero y retira la denuncia que interpuso en su contra por violencia sexual digital.

De acuerdo con el colectivo Femenil Xtabay Quintana Roo, la víctima solicitó su ayuda debido a que su presunto agresor, Juan N, lleva más de un mes mandándole mensajes amenazantes debido a que en septiembre pasado ella interpuso una denuncia en su contra.

“Según consta en la carpeta de investigación FGE/QROO/OPB/04/1674/2021, Juan N tenía casi un año extorsionando a su ex pareja con difundir imágenes íntimas de ella si no le entregaba dinero.

Fue en julio de 2020 cuando la víctima decidió terminar su relación con Juan luego de haberla golpeado tras una discusión.

Aunque se salió de la casa de la mujer, el sujeto comenzó a pedirle dinero prestado para supuestamente pagar unos medicamentos que necesitaba.

Después de un tiempo, la víctima decidió terminar de darle este apoyo cuando descubrió que el dinero nunca se utilizó para el fin que a ella le dijo.

Desde entonces comenzó su infierno: pues Juan empezó a extorsionarla con difundir unos videos íntimos que grabó de ella sin que se diera cuenta.

Tras varios meses de pagar cantidades que iban desde los 500 hasta los tres mil pesos, el mes pasado la víctima decidió armarse de valor y presentar una denuncia ante las autoridades en contra de su extorsionador, por violencia digital.

Sin embargo, en la Fiscalía General del Estado no se le otorgó las medidas de protección que ella solicitó, argumentando que no existían indicios de ser peligroso, según relató la mujer.