Víctimas de agresiones llevan a cabo asamblea contra la Impunidad en Cancún

Grupos civiles que han sufrido violaciones a sus derechos humanos fueron convocados por el Comité de Víctimas del 9N, a una asamblea para denunciar los casos nuevos y los que siguen sin resolverse.

Julián Ramírez Olivares, miembro del comité de víctimas del 9N, señaló que la reunión de este sábado (4 de noviembre) es en el marco de la represión ocurrida el nueve de noviembre del 2020, donde se busca denunciar la negligencia de la autoridad para hacer justicia por los abusos hechos ese año, y que no se han sancionado.

Además, se pretenden mencionar nuevas denuncias y exigencias sin atender por las autoridades en distintas zonas de Cancún.

En el parque de las Palapas en punto de las seis de la tarde, por medio de micrófonos y en medio del parque es como se pretende detallar cada caso de violación a derechos humanos, y en qué estado están los incidentes denunciados actualmente.

El entrevistado señaló que las vulneraciones a dar a conocer son:

Asimismo, mencionó que se detallará tortura institucional, por las trabas que ha tenido el proceso legal contra 11 policías que participaron en la represión del nueve de noviembre, en el que solamente dos de los imputados siguen vinculados a proceso, por el delito de robo con lesiones.

Y los intentos de reunirse con las autoridades para acordar una reparación no han resultado.

“Nos estuvieron ofreciendo reuniones, pero eran sin contar con la presidenta municipal, y estaban alegando que no se podían reunir con la Comisión de Atención a Víctimas (Ceaveqroo), y por lo tanto no se podían reunir con nosotros, y de ahí no los hemos sacado”, se comentó.