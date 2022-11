Víctimas del 9N finalizan conmemoración a dos años de la represión

Con la presentación de un libro de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) y la instalación de un antimonumento, concluyeron los eventos del Comité de Víctimas del 9N, a dos años de la represión en el Palacio Municipal de Benito Juárez.

Ricardo Neves, oficial de Derechos Humanos de ONU-DH y coautor del libro La protección al derecho de la protesta, explicó que se decidió publicar este documento luego de la represión ocurrida el 9 de noviembre de 2020, así como de las actividades de monitoreo de las violaciones a los derechos humanos y de asistencia técnica tanto para la sociedad civil como para las autoridades de los tres niveles.

“Tuvimos la oportunidad de conocer este caso y algunos otros en el marco de protestas vinculadas directamente con el uso de fuerza desproporcionada por parte de autoridades contra manifestantes", detalló durante la presentación del texto, que se realizó en la explanada del Palacio Municipal.

Comentó que se pretende que el libro sea una herramienta para periodistas, defensores de derechos humanos, manifestantes e incluso para las autoridades, “para proteger el derecho a la protesta”.

Por su parte, Ximena Suárez, también oficial de Derechos Humanos de ONU-DH y coautora del libro, señaló que uno de los hallazgos de esta instancia es que las autoridades no están capacitadas para gestionar las movilizaciones sociales.

Por ello, se crearon y socializó una serie de recomendaciones como no reprimir las movilizaciones ni dispersarlas con armas de fuego.

Aclararon que el uso de armas no mortales no es garantía de que no se vayan a violar los derechos humanos, por lo que se debe garantizar el derecho a la protesta y recomiendan a las autoridades atender los problemas que originaron dichas movilizaciones.

Protestan por personas desaparecidas en Cancún

En la clausura de actividades, también estuvieron presentes representantes del Colectivo Verdad, Memoria y Justicia, para protestar por los nulos resultados en los casos de personas desaparecidas.

Durante la jornada, la organización Amnistía Internacional instaló una mesa para la campaña "escribe por tus derecho", en el que los participantes escribían cartas a presos políticos o víctimas de represión.

De hecho, los integrantes del Comité de Víctimas del 9N refirieron que esta campaña permitió que Wendy Galarza, una de las víctimas de la represión ocurrida en la explanada del Palacio Municipal hace dos años, pudiera realizar su gira por varios países de Europa para exponer el caso.

La jornada de conmemoración concluyó con un concierto, realizado sobre una tarima colocada frente al Palacio Municipal, para recordar cuando elementos policíacos dispersaron una manifestación contra la impunidad en los casos de feminicidio.