Faltan refugios en Q. Roo para víctimas de trata de personas

Fernanda Duque/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Cancún se ubica dentro de las 10 ciudades con una alta incidencia de trata de personas, pese a esto, Quintana Roo no cuenta con un refugio para albergar al 2% de las víctimas que logran escapar de esta red de esclavitud.

El artículo 114 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, marca que las entidades de la República Mexicana tiene obligación de promover la creación de este tipo de espacios para las víctimas, ofendidos, y testigos de este tipo de delitos; sin embargo, sólo seis entidades han cumplido con este compromiso.

“Aunque vemos campañas y que están participando en actividades del Día Mundial contra la Trata de Personas, desde el momento en que no hay un refugio en el estado, pues no vemos voluntad, porque no hay un lugar para refugiar a alguien que logre escapar. Ya nos sucedió, una chica se fugó en el aeropuerto y tuvieron que intervenir las autoridades, pero no había donde protegerla”, dijo Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata.

Marco Antonio Toh Euán señaló que la Comisión de los Derechos Humanos del estado se ha pronunciado anteriormente por la falta de este centro sin tener resultados hasta el momento, por lo que decidieron enfocar sus esfuerzos a la prevención.

La ex diputada federal indicó que Quintana Roo es una entidad en donde, además de ejercer diversas formas de trata, es la puerta de entrada de muchas mujeres provenientes de Venezuela, Honduras, Europa, Colombia, Guatemala y El Salvador, que fueron vendidas, engañadas o forzadas para ejercer la prostitución.