Víctimas de desalojos en Mahahual piden a AMLO revisar casos

Habitantes del asentamiento irregular 'Flamingos', en Mahahual, le externaron su molestia al presidente Andrés Manuel López Obrador por el supuesto desalojo del que están siendo víctimas, por presuntos funcionarios ligados al ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz.

Los manifestantes explicaron al mandatario, durante su visita a Chetumal para supervisar los avances del Tramo 7 del Tren Maya, que hace unos meses llegó la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) para regularizar esta colonia; sin embargo, aseguran que un grupo de 60 familias fueron hechos a un lado durante este proceso, presuntamente para favorecer a otros particulares.

Lucía Gorocica Coral, una de las afectadas, reconoció que no cuenta con pruebas para demostrar que lleva más de cinco años viviendo en esta zona, pero aún así pidió al mandatario federal que sus casos sean considerados.

“Lo que nos dijeron es que como no tenemos forma de comprobar que somos vecinos fundadores, no tenemos derecho a regularizar nuestras tierras. Puedo llegar a entender eso; pero si a nosotros no nos ayudan con esto, ¿Cómo justifican que los terrenos donde construimos nuestras casas, ahora se los quieren dar a personas que ni siquiera viven en Mahahual? Todo esto huele a corrupción y a injusticia”, reclamó la mujer.