Víctor Hugo Sánchez Camacho estrena su libro “RP: el otro lado del espejo”

Cancún.- El reconocido periodista de espectáculos y por muchos años Relaciones Públicas, Víctor Hugo Sánchez Camacho, anunció el lanzamiento de su primer libro llamado “RP: el otro lado del espejo”, el cual se estrena hoy a través de las plataformas digitales Amazon, eBooks y la página de la casa editora www.rmporrua.com.

"Estamos muy contentos de presentar este libro, pues sale del contexto de lo que habitualmente publicamos: novelas, libros de historia, poemarios, y es la primera vez que abordaremos el tema de la farándula internacional y nacional, a través de la experiencia propia del autor, que es periodista y Relaciones Públicas desde hace 33 años", comentó Rosa María Porrúa, con la experiencia que le dan 22 años en el negocio editorial.

Por su parte, el periodista decidió hacer del dominio público un sinfín de vivencias que tuvo al lado de grandes personalidades del ámbito político, artístico y social.

"Se trata de una recopilación, con agregados relevantes a los textos originales, de las historias que durante casi 3 años publiqué en la revista EstiloDF; historias más profundas con artistas de nivel internacional, nacionales; historias que se quedaron en el tintero en mi época de reportero del diario El Heraldo de México, de 1987 a 1995, y algunas más recientes con celebridades que he tenido el gusto de conocer, de trabajar con ellos en distintas etapas de mi carrera”, dijo Sánchez.

En esta obra se encuentran anécdotas con Luis Miguel, José José, Paul McCartney, Elton John, Rolling Stones, Rocío Dúrcal, Jane Fonda, y Adriana Barraza, de quienes el autor rinde homenaje, contando cómo son estas celebridades detrás de cámaras, en su vida cotidiana, y de cómo, incluso, con algunos tuvo severos enfrentamientos.

“Cuento, sí, la anécdota donde Enrique Guzmán, luego de seis meses de visitarlo de miércoles a sábado en el centro nocturno Estelaris, del hotel Fiesta Americana Reforma, un día terminó poniéndome una pistola en la cabeza; cuento cómo un día mandaron matarme por publicar notas sobre la piratería de discos, no por hacer un libro escandaloso, sino para dejar testimonio que en este lado del periodismo de espectáculos también se corren riesgos, porque mucha gente menosprecia la nota rosa, como le llaman”, agregó.

“RP: el otro lado del espejo” cuenta con un prólogo escrito por el empresario y político Sergio Mayer, con quien el periodista Víctor Hugo Sánchez lleva una relación estrecha desde hace más de 30 años.

“Fui jefe de prensa del grupo Garibaldi, en 1991-92, más o menos, y desde entonces tengo un acercamiento con Mayer quien, a la postre, me ha dado infinidad de trabajo como relaciones públicas y a quien señalo como más amigo que los ‘amigos’ que uno pueda hacer en el medio. Con Sergio sabes que es el cuate que siempre estará para apoyar cuando se necesita. Y en muchos sentidos, Mayer me ha ayudado mucho y le tengo lealtad y gran estima, por eso le pedí que me prologara éste, mi primer libro”, puntualizó Sánchez Camacho.

Un RP con gran trayectoria

Víctor Hugo Sánchez ha sido reportero de diarios y medios como El Heraldo de México, Centro, La Oreja, y ha sido colaborador de revistas como TVyNovelas, Playboy, Tele*Guía, conductor del programa de radio La Familia Tele*Guía, y ha sido jefe de prensa de celebridades como Salma Hayek, Lucía Méndez, Cristian Castro, Mijares, Daniela Romo, Ricardo Arjona, Eugenio Derbez, Adriana Barraza, José José, y jefe de prensa de empresas como Teatro de los Insurgentes, OCESA y Televisa, y desde hace 12 años dirige su propia empresa