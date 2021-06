VIDEO: Abuelita se tira al suelo porque no pudo votar por Morena

CANCÚN.- El drama se hizo presente en el Ayuntamiento de Benito Juárez durante la jornada de elecciones, pues una mujer de la tercera edad fingió un desmayo al enterarse que no podría votar por Morena.

El problema inició cuando los ciudadanos acudieron a la casilla especial en el Ayuntamiento. Para la sorpresa de muchos al tratarse de una elección intermedia, los mexicanos pertenecientes a algunos estados no podrían emitir su voto. Es importante mencionar que no habría problema si hubieran actualizado sus INE.

Ante la negativa del personal del INE, ciudadanos demostraron su disgusto exigiendo que se les dejara votar.

Poco después una mujer de la tercera edad que se encontraba en el lugar, se tiró al suelo simulando un desmayo, ya que no podría votar por el partido de su preferencia, Morena.

#Elecciones2021 | #Cancún | Mujer de la tercera edad finge un desmayo para que la dejen votar por Morena: Acudió a la casilla especial pero al no tener su INE actualizada no pudo emitir su voto. 📹 Jorge Aguilar. pic.twitter.com/agsRghUP3L

"Soy del DF y no me dejaron votar, a mi me mandaron aquí pero me dicen que no se puede, yo voté aquí cuando ganó López Obrador, ¿qué es lo que quieren? ¿echarle más mierda como diario, diario hacen?".