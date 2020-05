Mujeres “destrozan” veterinaria de Chetumal por supuestamente matar a su mascota

La tarde de hoy en Chetumal se registró un incidente en una clínica veterinaria de la colonia Gonzalo Guerrero, donde unas mujeres reclamaban al personal por la muerte de su mascota.

El hecho trascendió en redes sociales cuando personas que pasaban la veterinaria Universum-K9, ubicada en la avenida 4 de Marzo, en la colonia Gonzalo Guerrero, grabaron a las mujeres reclamando a las puertas de la clínica.

De acuerdo con una publicación en el Grupo “Que todo Chetumal se entere”, las mujeres pedían explicaciones al dueño de la veterinaria por la muerte de la perrita, a lo que de acuerdo con testigos, éste les contestó groseramente e incluso llamó a la policía que se llevó detenidas a las mujeres.

El usuario que compartió los videos afirma que las mujeres destrozaron la entrada de la veterinaria, pero ese momento no logró captarse en los videos.

En los comentarios de la publicación en Facebook, decenas de usuarios se solidarizaron con las mujeres y revelaron haber tenido problemas con la veterinaria en cuestión. Incluso, una de ellas compartió una nota en la que muestra cuánto le cobraron cuando llevó a su mascota.