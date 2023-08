Vigilan zona de baja presión en el Caribe; prevén lluvias en Q. Roo

De acuerdo con la CONAGUA, la zona de baja presión ubicada al noreste de Honduras, incrementa a 40 por ciento su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y a 80 por ciento en siete días.

Se localiza aproximadamente a 280 kilómetros al este de Puerto Costa Maya, Quintana Roo y se desplaza hacia el norte.

Las imágenes de satélite captadas por el NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), indican que el área de baja presión sobre el Mar Caribe noroccidental está presentando una creciente actividad de tormentas y una circulación de bajo nivel más definida.

Las condiciones ambientales parecen propicias para un mayor desarrollo durante los próximos días y es probable que una depresión tropical se forme a finales de este fin de semana o a principios la próxima semana, mientras se mueve sobre el este del Golfo de México.

El NOAA señala que aquellas personas que se encuentren o vivan en la Península de Yucatán de México, oeste de Cuba o Florida, deberán estar atentos al progreso de la zona de baja presión.

2PM EDT Aug 25: Chances are increasing that a tropical depression forms early next week and enters the SE Gulf of Mexico. If you are in the Yucatan, W Cuba or Florida stay informed at https://t.co/tW4KeGe9uJ - Now is a good time to check your plans in case you need to enact them pic.twitter.com/iknsbY7VcJ