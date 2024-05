En lo que va del año, las autoridades del municipio de Benito Juárez han registrado dos reportes de avistamiento de jaguares en Cancún.

Tania Fernández Moreno, directora general de Ecología del municipio, comentó que ambos avistamientos se han dado en la zona norte de esta ciudad, debido a su cercanía con la selva.

"Al menos este año, solamente ha habido dos avistamientos. En ambos casos se dio aviso a las autoridades competentes, que son instancias federales, así como a las asociaciones civiles que buscan el beneficio y cuidado de especies".

Pidió tomar precauciones, como mantener a las mascotas como los perros, que están expuestos a ser presas de los jaguares, quienes se acercan a las localidades aledañas a la selva en busca de comida y regularmente atacan a este tipo de animales.

"Por eso pedimos a la ciudadanía tener el control canino, que el tener a los perritos en situación de calle y seguirlos alimentando en puntos contiguos a la selva, pues a veces pueden generar que estas especies bajen en busca de comida".

Asimismo, la funcionaria instó a la población no asustarse con estas especies, porque estas especies difícilmente atacan a humanos porque no somos parte de su dieta "probablemente van a buscar especies más pequeñas", pero hay que tener cuidado y no atacarlos, porque devolverán la agresión para defenderse.

Sin embargo, Fernández Moreno reiteró el llamado a la población de no acercarse ni tratar de atacar al animal, para evitar una confrontación.

Mayo; reportan los avistamientos de los felinos

Villas del Mar y Fraccionamiento Aloja de Cancún; puntos de avistamiento de jaguares / (Foto cortesía)

El lunes pasado se captó, a través de un video difundido en redes sociales, del avistamiento de un jaguar en el fraccionamiento Aloja, ubicado detrás del Arco Norte, en Cancún, el pasado 6 de mayo.

El primer avistamiento del año de un jaguar en la zona urbana, se dio dentro del fraccionamiento Villas del Mar, también cercano a la selva y también colindante del fraccionamiento Aloja.

En ambos casos, los avistamientos duraron unos segundos y no hubo ningún tipo de acercamiento ni amenazas por parte del gran felino hacia la gente.