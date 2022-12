Rescatistas de animales en Cancún señalan a Villas Otoch Paraíso como la colonia con más casos de perros callejeros en la ciudad, donde la mayoría de los rescates que realizan involucran a hembras con camadas.

Yulidiana Lázaro Huérfano, fundadora de Cachorrilandia, comentó que de más de 500 perros rescatados este 2022, alrededor de 70% han sido encontrados en este fraccionamiento, seguido de la zona irregular Tres Reyes como la segunda colonia con mayor cantidad de canes abandonados, con 20%, y el restante 10% se reparte en toda la ciudad.

Asimismo, Lázaro Huérfano agregó que su refugio está dedicado principalmente al rescate de hembras con crías, y los machos que se tienen son de las camadas que se rescataron y que aún no han sido adoptados, aunque sí se han rescatado algunos que han sufrido violencia.

Cabe señalar que de marzo de 2020 a la fecha se han dado alrededor de mil 800 adopciones, cifra no muy lejana a los rescates de más de dos mil 100 perros.

Mencionó que este año se inició con 180 perros en el refugio rumbo a Leona Vicario, pero actualmente se atienden en total a 370, los cuales están en buenas condiciones y en espera de ser adoptados.