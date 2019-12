Vinculan a proceso a Roberto Borge Angulo por peculado

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Después de una maratónica audiencia el Juez de Control vinculó a proceso al ex gobernador Roberto Borge Angulo, por el delito de peculado, a pesar que intentó echar toda la culpa a la ex directora general del IPAE, Claudia Romanillos Villanueva, argumento que desechó el juzgador por el agravio al patrimonio del estado.

En la audiencia inicial que concluyó ayer en la Sala de Juicios Orales de Chetumal, el Juez consideró que había indicios de que el ex mandatario fue omiso porque tenía la responsabilidad por mandato de ser el garante de poseer, vigilar, conservar y administrar el patrimonio del estado.

Por ello también es responsable jurídicamente, a pesar que los abogados defensores intentaron con nueve alegatos de prueba desestimar los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción.

“No ha lugar”, fue la respuesta del juzgador a todos los alegatos de los defensores de Borge Angulo, quien de acuerdo al Código Penal del Estado de Quintana Roo puede alcanzar una pena máxima de prisión de cinco años, en el proceso dentro de la Carpeta Administrativa 159/2017 por el delito de Peculado.

Los fiscales anticorrupción solicitaron al Juez una reparación de daño por la venta irregular de 18 inmuebles del patrimonio estatal en el periodo 2011-2016, un total de dos mil 548 millones 750 mil 502 pesos y la inhabilitación por 20 años como servidor público.

Los datos de prueba que alegó la defensa fueron que no hubo una valuación comercial de los predios por un perito del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE); que los resultados de las investigaciones de los agentes ministeriales no debían ser admitidos; no hubo coautoría en la enajenación irregular de los predios.

Además, que no se le puede juzgar dos veces por el mismo delito, considerando que la autoridad federal investiga al ex mandatario por ocultar la enajenación de los recursos de 22 inmuebles, de los cuales 18 obran en la investigación estatal, sin embargo el Juez fue contundente al desestimar todos los alegatos.

El plazo para las investigaciones complementarias en cuestiones de peritaje, criminalística, fotografía y testimoniales se fijó en dos meses y medio.

Durante la audiencia, Roberto Borge Angulo, recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) en Morelos, observó y escuchó con visibles muestras de enojo y reproche la resolución jurídica través del monitor, en la audiencia virtual, quien vestía la chamarra del uniforme de esa prisión.

Además de este delito, el exgobernador es investigado por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por la autoridad federal y Desempeño Irregular de la Función Pública por la misma Fiscalía Anticorrupción del estado.