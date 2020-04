Viola SCT instrucciones de López-Gatell: exige a Xelbor Group operar en la fase 3

La SCT viola las instrucciones del subsecretario Hugo López-Gatell. Xelbor Cab, empresa de transporte terrestre en Cancún, denuncia que está siendo hostigada por Comunicaciones y Transportes para reiniciar labores en plena fase 3 de la pandemia por covid-19, poniendo en riesgo a choferes, pasajeros y sus familias.

Josué Robles, presidente corporativo de Xelbor Group, reveló a Novedades que el Centro SCT Quintana Roo ha amenazado a su empresa con retirarle la concesión si no inicia operaciones en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC).