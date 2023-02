Violencia contra la mujer se castigaría hasta con 40 años de prisión en Q. Roo

Diputados de la LVII Legislatura del Congreso del Estado buscan cambiar el Código Penal de Quintana Roo, para castigar más severamente a aquellas personas que provoquen lesiones a las mujeres.

Elda Candelaria Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Cultura de la XVII Legislatura, comentó que se pretende cambiar el código, de forma que a quienes lesionen a las mujeres con sustancias como ácido, o a los homicidas; tengan condenas desde 20 hasta 40 años en prisión.

De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado, la diputada ingresó una iniciativa el pasado martes donde se propone específicamente que los artículos 100 y 103 en el Capítulo IV “Lesiones” del Código Penal de Quintana Roo, se reformen para aumentar las penas hasta 20 años de cárcel a quienes provoquen lesiones a las mujeres en razón de género y que dejen huellas materiales en su cuerpo.

Asimismo, que se reformen los artículos 106 y 107 del capítulo V “Disposiciones comunes para los delitos de homicidio y lesiones”, para que se añadan los supuestos que califiquen como lesiones:

“Somos uno de los cinco estados donde las penas son más bajas. El tema de lesiones por químicos no está legislado, cuando te tiran un químico o un ácido, pero no se ha leído todavía en Pleno, por lo tanto no se ha dictaminado ni se ha tratado en comisiones. Estamos a la espera de este dictamen”, señaló.

De acuerdo con el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres de Quintana Roo (Baesvim); en 2022 se reportaron 45 mil 010 casos de violencia contra las mujeres en las distintas instituciones que se encargan de estos delitos.

Esta cifra significa un aumento de 13 mil 565 casos en comparación con el 2021.