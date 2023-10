Los actos considerados como violencia psicológica contra las mujeres en Cancún, son normalizados por violentadores, ya que estos ejercen este maltrato sin tener en cuenta sus diversas implicaciones.

Según la última información del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres del Estado de Quintana Roo, de enero a junio del 2023 se reportaron 92 denuncias por maltrato psicológico contra féminas de Cancún.

Denia de Yta Bautista, coordinadora del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) delegación Benito Juárez, señaló que estos casos se presentan principalmente en mujeres de entre 25 y 35 años, a partir de bromas hirientes en el ámbito familiar y el laboral.

Estos actos están considerados como una forma de violencia por las autoridades, pero los agresores como las parejas, los hijos, los compañeros de trabajo, o un vecino lo ven como algo irrelevante porque no dejan marcas físicas normalmente.

“Inicia siempre desde una broma o comentario hiriente, y después escala a chantaje, mentir, ignorar, celar, acosar en redes sociales, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, intimidar, controlar, hasta llegar a una amenaza”, explicó.

De Yta Bautista agregó que en el IQM se han recibido mujeres que han soportado esta violencia por al menos tres meses, e incluso más de un año antes de que denuncien.

Aunque, las mujeres no suelen denunciar debido a que no creen que las autoridades acepten su acusación, debido a que esta forma de violencia no suele presentar lesiones físicas… pero si puede dejar secuelas mentales.

“Entre la violencia psicológica están esas palabras hirientes, que generan alguna emoción negativa en las mujeres. Pueden ser insultos, humillaciones, devaluaciones, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones, rechazos, amenazas, los celos también”, detalló.

Mujeres caen en la ansiedad y la depresión

Violencia psicológica contra mujeres, cada vez más normalizada en Cancún / (Foto: José Aldair)

Por otra parte, cuando se reciben mujeres en el IQM se les da sesiones de terapia para que recuperen su autoestima, se les acompaña en representación jurídica para denunciar, y hasta se les invita a unirse a cursos de capacitación para emprendimiento y aprendan a independizarse económicamente.

La entrevistada concluyó que las mujeres que quieran denunciar cualquier forma de violencia deben ir a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, ubicada en la región 94 sobre la avenida Miguel Hidalgo, y ahí se hará un análisis para medir un posible daño emocional, y se dará detención al agresor.

Finalmente, según datos del Baesvim, en el 2022 se registraron 37 mil 231 denuncias por violencia psicológica en Quintana Roo, de las cuales 17 mil 170 corresponden a Benito Juárez, y 842 fueron atendidas por el IQM.

Para este año se han registrado más de 12 mil 116 denuncias del mismo tipo en el estado. Más de tres mil 458 han sucedido en Benito Juárez y más de 100 han sido atendidas por el IQM.