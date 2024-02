Elecciones 2024: Visitan a sorteados para funcionarios de casilla en Q. Roo

Alrededor de 700 capacitadores asistentes (CAE) y supervisores electorales comenzaron las visitas para notificar a 198 mil 989 ciudadanos candidatos a contar los votos en Quintana Roo.

El personal contratado por el Instituto Nacional Electoral tiene hasta el 31 de marzo para recorrer los domicilios particulares de los quintanarroenses nacidos en los meses de marzo y abril y que su primer apellido inicie con la letra “A”.

Esta etapa tiene la finalidad de localizar y entregar la carta-notificación, así como identificar si la persona cumple con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla y conocer la viabilidad de su participación como funcionarios de casilla.

Además de entregar dicha carta, los CAE´s realizan una breve charla informativa sobre la posibilidad de que puedan ser designados como miembros de las mesas directivas de casillas.

Para este periodo de información y sensibilización de las personas insaculadas, el INE les asigna a cada CAE que tiene que visitar entre 300 y 400 personas de aquí hasta unos días antes del 31 de marzo.

Se trata de una ardua y complicada labor, pues hay ciudadanos que son reticentes a participar en el proceso electoral como miembros de las mesas de casillas.

“Es un poquito difícil (…) Algunas personas son reticentes a ser funcionarios de casilla, no todos. Hay unos que se dejan llevar por lo que dicen los amigos y les digo ‘pues vive tu propia experiencia’. Me ha tocado gente que he capacitado, que decía que no quería y después ya está trabajando como capacitadores o supervisores”, platicó uno de los cientos de CAE’s contratados para esta labor.