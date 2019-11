Pachuca realizó su última visoria en Cancún

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Es momento de sacar la casta, por supuesto, su talento para ganarse un lugar en el selecto grupo que viajará a la ‘Bella Airosa’.

En efecto, Tuzos del Pachuca realizó su última visoria con los mejores prospectos del estado, en ambas ramas, femenil (1994 a 2006) y varonil (2002 a 2010).

También te puede interesar: Seis cozumeleños intentan treparse a La Máquina

El campo de la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos de Cancún, fue la sede en la que 150 futbolistas de una lista de más de mil chicos que acudieron en sus respectivos municipios (Solidaridad, Tulum, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y desde luego, Benito Juárez) ofrecieron lo mejor de sí, con tal de ‘llenarle el ojo’ al profesor, Ricardo Ochoa Menchaca, director de visorias del Club Pachuca.

“Nos da un gusto enorme estar acá nuevamente. El objetivo es seleccionar a jugadores y hacer un Selectivo, como la que estamos viendo, en varonil y femenil de todas las categorías.

Jugador que sea elegido aquí, tendrá la oportunidad de ir una semana a Pachuca. El club le dará el hospedaje y alimentación, desde luego, integrarlo, si es que pasa el siguiente filtro, el tercero, cuando llega a Fuerzas Básicas y les otorgamos una beca deportiva y académica”, destaca Ochoa a Novedades Quintana Roo.

‘Esto es credibilidad’

Tuzos volteó a Quintana Roo, consciente de las ‘joyas’ que puede encontrar para llevárselas a casa, hasta sacarles ‘partido’ y convertirlas en grandes estrellas, como lo hizo con la chetumaleña Viridiana Salazar, o bien, con el mundialista cancunense Sub 17, Bruce El Mesmari.

“Como explicaba anteriormente, lo que vimos fue un Selectivo de todo, de los mil y fracción de jugadores que participaron, hasta obtener un resultado.

A todos aquellos, chicos y chicas que todavía no se animan, les puedo decir que esto es una realidad, no hay ningún invento, ningún ‘vende humo’, todo lo contrario, esto es credibilidad. Este equipo, sin duda, cuenta con las mejores Fuerzas Básicas del fútbol mexicano, así que acérquense, las visorias no tienen ningún costo. Quizá pueden ser el ‘Chucky’ u otra ‘Viri’ que estamos esperando”, concluyó.