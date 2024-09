¡Viva la selva!: Activistas protestan por ecocidio provocado por el Tren Maya.

Miembros de la resistencia civil Sélvame del Tren, encabezaron una protesta en la estación del Tren Maya Playa del Carmen, dónde recordaron el ecocidio que se cometió con la construcción de la obra federal.

Se presentaron diversos integrantes del movimiento que han estado en contra del proyecto federal desde hace más de dos años, cuando dependencias del gobierno federal iniciaron la tala de la selva maya sin permisos de impacto ambiental.

“Las plantas que vemos aquí son de otro continente, tuvimos que traer plantas de otro lugar para suplir la pérdida que tuvimos aquí (...) qué triste y que asco y que este proyecto haya destruido tantos árboles y pongan aquí a estas plantas que también se están muriendo”,

expuso Roberto Rojo García, fundador del proyecto Cenotes Urbanos.

La estación Playa del Carmen del Tren Maya se ubica en las inmediaciones de Villas del Sol. Ahí arribó el colectivo, cuyos integrantes se dieron a la tarea de guardar un minuto de silencio por el ecocidio que se perpetró en el lugar.

En el lugar hubo gritos de “¡Viva México!”, mientras un escaso grupo de usuarios pasaba al interior de las obras del Tren Maya para tomar el tren, el cual en horario de la mañana no funcionó. Los encargados de la obra no dieron a conocer la razón por la cual el ferrocarril no salió en su habitual horario de 10:30 a la estación de Cancún Aeropuerto.

🇲🇽‼️La estación del Tren mal llamado Maya está solaaaaa, y allí nos fuimos a pegar el grito por la conservación de la selva y sus cenotes, lo que sostiene al turismo y a la economía de la Península ! #VivaLaSelva‼️#VivanLosCenotes‼️#VivaMexico ‼️#SelvameDelTren ‼️ pic.twitter.com/UFCeEBfDgu — Gemma Santana 🇲🇽 (@gemhsm) September 15, 2024

El colectivo recordó que las obras del Tren Maya en el tramo 5 Sur, de Playa del Carmen a Tulum, cuentan con una suspensión de dos juicios de amparo, pese a ello el Gobierno Federal continúa ejecutando labores.

El segmento ha sido el más polémico porque destruyó buena parte de cuevas emblemáticas, como Dama Blanca, Oppenheimer y otros monumentos naturales con agua dulce, documentación realizada y divulgada por este mismo colectivo de Sélvame del Tren.

A unos días de que concluya el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el principal impulsor del proyecto, el tramo 5 Sur sigue sin operar.