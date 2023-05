Un pago de hasta 40% menos de los precios de volqueteros se está solicitando para dar servicio a las empresas locales, algo que no están aceptando la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesino (Croc) al considerarlo muy bajo.

Ismael Flores Cauich, secretario del Sindicato de Volqueteros de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesino (Croc), detalló que esta situación la están viendo en el tramo 5 norte y sur, así como el tramo 6 del Tren Maya, por lo que las empresas y el mismo gobierno incluso se está recurriendo a empresas del centro de la ciudad, y aunque están dispuestos a negociar es solo 20%.

“La adjudicación de obras que trae a volqueteros de otras partes de la ciudad como Ciudad de México, Campeche, nos ha llevado a buscar mesas de trabajo con el Instituto de Movilidad de Quintana Roo, ya que no hay orden, y están desplazando a las empresas locales, por el costo que se ofrece más bajo”, agregó.

Explicó que hay cerca de 800 camiones que brindan el servicio a nivel local y los avances del Tren Maya está incrementando la demanda, pero los volqueteros no están trabajando donde la remuneración se ve mermada ya que las empresas no quieren pagar los precios que se tienen en Quintana Roo, sino lo que cobran en el centro de la ciudad, y no se está de acuerdo.

Empresas quieren pagar precios del centro de la ciudad

Volqueteros denuncian ‘mala paga’ en trabajos del ‘Tren Maya’ en Q. Roo / (Foto: Edgar Balam)

Lo que hacen es estar negociando con las constructoras y se hace hasta un 20% de descuento y que así puedan hacer las obras, sin embargo, la mayor problemática está en el sur del estado. Citó el ejemplo de que una renta de 110 mil pesos la quieren pagar en 60 mil pesos.

“No hay un margen sobre todo con los militares que llevan la obra, quienes no pagan más y eso nos lleva a nosotros también estar en nuestra postura”, agregó.

Para el secretario del sindicato de volqueteros esta situación que no es solo con el sector está afectando a los avances de la mega obra de infraestructura, que tiene un retraso importante en la parte del sur del estado.