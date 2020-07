Volqueteros denuncian favoritismo hacia sindicato ligado a Morena en obras del Tren Maya

E. Huerta | O. Martínez | A. Castro

Alrededor de 500 volqueteros de seis sindicatos realizaron el 1 de julio una movilización de Cancún hacia Playa del Carmen para exigir que sean considerados dentro del proyecto Tren Maya, luego que organizaciones como la CATEM anunciaron tener contratos ya firmados para la construcción.

Máximo Antonio Calderón Paredes, secretario general del sindicato de volqueteros en el municipio de Benito Juárez, explicó que esta movilización que integró a trabajadores del norte y sur de la entidad, se organizó para protestar ante la posibilidad de que darán preferencia en las contrataciones a personas vinculadas a organizaciones que no están autorizadas para operar en el estado, como la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) y la Confederación Libertad Trabajadores de México.

Calderón Paredes subrayó que pese a que Catem y Libertad no tienen ningún contrato para intervenir en la obra, buscan que los volqueteros renuncien a los seis sindicatos y que se afilien a sus filas "porque dicen tener un poco de trabajo".

Negó que el origen de la marcha sea una cuestión política, ya que estas seis organizaciones están vinculadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras que a Catem la vinculan con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).