Voluntarios y autoridades recolectan toneladas de basura tras lluvias en Chetumal

Después de cinco días con intensas lluvias en Chetumal, las tres autoridades de gobierno junto a voluntarios, se unieron para realizar una agotadora limpieza a alcantarillas y rejillas, donde se logró recolectar aproximadamente más de 3006 toneladas de desechos, todos provenientes de colonias y fraccionamientos de la capital, los cuales provocaron inundaciones.

La gobernadora Mara Lezama, explicó a los vecinos de las colonias Proterritorio y Arboledas que es impresionante la cantidad de basura que se ha levantado, incluso de las áreas verdes, incluyendo colchones, sillones, bolsas, salas, basura vegetal, etc. “Desde el día 1 que venimos trabajando en todo Chetumal, ya llegamos a tres mil toneladas”, dijo la Gobernadora.

“Una de las grandes soluciones para no inundarnos es que no haya tanta basura en las calles. Y lo quiero dejar claro: no es basura que hayan tirado los vecinos, sino que se las vienen a dejar”, enfatizó la titular del Ejecutivo al conversar directamente con los vecinos.