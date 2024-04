Votar en elecciones, es una de las obligaciones que tenemos los mexicanos

Es importante que se entienda el momento en el que estamos viviendo, esto debido a todas las acciones negativas que han llevado a cabo, tanto los pseudo secretarios de Hacienda, quienes al tomar un cargo público hacen el juramento de “guardar y hacer guardar, según le corresponda, las leyes constitucionales, y será responsable por las infracciones que cometa o no impida”, al igual que el mismo presidente, quien al tomar el cargo hace la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión; y si así no lo hiciere que la nación me lo demande."

Porque seguimos en una crítica situación de inseguridad, por las cifras que marcan ya 800 mil gentes muertas, porque no hubo las medidas correctas durante el Covid-19, por los más de 100 mil desaparecidos y por los más de 140 mil asesinados, lo que nos indica que ya estamos pasados del millón de gentes que han muerto por negligencia y desubicación mental de quienes nos representan, y aquí, a 8 semanas de que vengan las elecciones, veremos que viene un combate en el cual la desubicación de la candidata, de ascendencia judía, quien recientemente estuvo en Chiapas y dijo que, todo estaba muy bien, que había medicinas, que no había problema en seguridad y todo, es por todo lo que dijo, y que muchos sabemos que no es cierto, que nos pone a pensar que tal vez hizo uso de algún tipo de drogas, y lo que no le permiten ver la realidad.

Lo peor que puede existir en un funcionario público, es que traicione a la patria, a la Constitución y el robo descarado de miles de millones de pesos, esto no es entendible, ya que ni los encargados de administrar la justicia, ni los secretarios, entre ellos el de Hacienda, hayan puesto un hasta aquí a toda la bola de situaciones, que además de ser anticonstitucionales, estas mismas no están aprobadas por no tienen el cuórum suficiente.

Que tan grande es el miedo, el pánico que tienen esas gentes, quienes con sus asociaciones delictuosas con los diversos cárteles, desde 2006, en las que se dice ha participado toda la familia de este señor, los primos y los hermanos, es necesario que entiendan que eso está denominado como “lavado de dinero” proveniente del narcotráfico.

Y es interesante pensar que este tipo de delitos posiblemente los pueden ocultar con los bancos que les están ayudando, para llevan a cabo sus fechorías durante el periodo en el que gozan de impunidad, pero eso no prescribe y los mexicanos tienen que entender que esta gravísima falta a la razón de estos seres, tiene una solución y será a través de la democracia en las próximas elecciones y al ejercer el voto, lo que nos dará la razón, así como para que el Congreso obtenga una mayoría y se puedan revertir la mayoría de las falacias que han creado y con las que han atemorizado a los mexicanos.

El pueblo mexicano, que somos todos, está más unido que nunca, se ha sabido de intentos de este tipo de delincuentes, donde están ofreciendo dinero para que la gente no vote, esto es una transgresión a las leyes, que son intocables.

Pero será muy pronto y a través del voto, lo que nos permita lograr una mayoría de votos para la señora Xóchitl Gálvez, quien junto con su equipo de trabajo, nos darán la certidumbre, la confianza y el respeto hacia nuestras autoridades, ya que con el amor a la patria, podrán rescatan a los ilusos mexicanos que sólo votan por su ignorancia, por interés económico o por beneficios que han recibido, pero este cuento ya se acabó, porque muchos estamos muy conscientes de lo que no queremos más, ya no más inseguridad, ya no más feminicidios, ya no más desapariciones, y ya no más… es lo que todos queremos.

La calidad de vida en la que se está viviendo en el país, hoy por hoy, es un caos y se presume que arriba del 75 por ciento de los mexicanos están conscientes de ésta realidad que en 8 semanas veremos, a través del voto, y con el control en el congreso, habrá una candidata convertida en presidente, en un presidente que sí trabaja, que si es buena madre, que si es una buena esposa y sobre todo que si es una mexicana que ama y quiere a México, a sus tradiciones y a sus compatriotas.

Así, con la verdad y a través del voto, se logrará que cambien las circunstancias que brinden a las futuras generaciones el derecho a desenvolverse en un país que vive con los ciudadanos que sí trabajan, que sí cumplen, que sí son gente honesta y gente de trabajo, para que podamos volver a tener una calidad de vida y una seguridad.

Y a todos los líderes de las bandas beligerantes de narcos, su luna de miel con el amigo de la delincuencia terminará con un fracaso total de sus acciones, concientizamos que el pueblo ya, no quiere más dolor ni sufrimiento, como el que han causado estos maquiavélicos seres.

La guerra que debemos de iniciar los mexicanos debe de ser justificada y canalizada para que a través del voto la democracia triunfe para siempre, por ahora lo importante es concentrarnos en que se tomen las medidas necesarias para que venga el cambio que todos deseamos y esperamos.

Debemos concientizar que México merece un gran futuro, por lo que nos permitimos recordarle a todos los señores empresarios, que deben darles el día libre a todas las gentes que colaboran y hacen el honor de trabajar con los empresarios, para que los mexicanos que estén empleados salgan a emitir su voto y cumplir así con sus obligaciones, además de darles un día extra a quienes voten.

Xóchitl Gálvez da entrevista a Brozo en Latinus

La candidata de oposición aseguró en plática con el payaso Brozo que las mujeres tienen una forma diferente de ejercer el poder, pues no se puede acostumbrar al dolor.

El viernes 26 de abril, el payaso Brozo tuvo como invitada en su sección “Tenebrozo” para el programa Latinus a la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

Al comienzo, “el payaso tenebroso” cuestionó a Gálvez Ruiz sobre cómo le va en la contienda electoral, a la que calificó como “el infierno”, a lo que la candidata respondió que “está cab…” y que en México se tiene una manera “muy sucia de hacer política”.

Son capaces de inventarte historias que son absolutamente falsas, te cortan palabras que en alguna declaración hiciste, las sacan de contexto, te hacen ver como un monstruo, de mí se burlan de mi físico, de mi “R”, hasta una abuela que no conocía”, mencionó la candidata de oposición.

No obstante, destacó que no le han encontrado cuentas en paraísos fiscales, ni casas, ni corruptelas, pero señaló que el video donde su hijo aparece ebrio insultando a una persona en un bar de Polanco, fue para debilitarla emocionalmente.

Aseguró que las mujeres tienen una forma diferente de ejercer el poder, pues asegura que, en su caso, no se puede acostumbrar al dolor, pues es una mujer que vibra y que siente; “el día que yo deje de tener alma, ese día se acabó”, indicó.

“Yo quiero ser la presidenta de esas víctimas, de las mujeres buscadoras que han perdido a sus hijos, de las mamás que sus hijos tienen cáncer, de los migrantes que van a buscar una oportunidad, de las familias desplazadas de Chiapas por la violencia”, sentenció Xóchitl Gálvez.

“Yo lo único que quiero es que nunca me deje de doler el dolor que sufren todas estas víctimas en el país”, expresó.

Sheinbaum acaba de descubrir la pobreza.

Por otra parte, arremetió contra su contrincante, la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia,

Claudia Sheinbaum, de quien dijo que acaba de descubrir la pobreza porque “se creyó el cuento de que vivíamos como en Dinamarca”.

Cuestionada sobre lo que aprendió en el primer debate, la candidata opositora dijo “que Sheinbaum va a ir a mentir” y recopiló las supuestas mentiras que su contrincante dijo en el evento: sobre los paraísos fiscales, su residencia en un departamento, la investigación de casos de feminicidios.

Mencionó que al entrar en la contienda electoral, sabía que competir contra Claudia Sheinbaum implicaba enfrentarse “a su jefe de campaña, al presidente, a 19 gobernadores, a un montón de personajes que tienen miedo a todo”.

La candidata de oposición se comprometió a hacer “la mejor selección nacional de talentos” para formar su gabinete y aseguró que todo su gabinete va a pasa por una auditoría de su patrimonio; “el que no pueda demostrar de dónde salió la lana, que mejor se dé de baja antes de llegar”, advirtió.

Xóchitl Gálvez adelantó que en el segundo debate expondrá la realidad del país

La candidata del PAN, PRI y PRD a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, anticipó que en el segundo debate presidencial, a realizarse el domingo 28 de abril, se concentrará en los “contrastes’’, que “yo no les llamo ataques’’.

“Ella va a hablar de Disneylandia, yo voy a hablar de México. Ella va a hablar de que ya se acabó la pobreza, porque en su visita a Chiapas todo es maravilloso… No hay inseguridad, no hay pobreza, hay medicinas. Son dos visiones, pero a mí me asiste la razón; yo sí conozco México, yo sí lo conozco por sus entrañas’’, dijo en referencia a Claudia Sheinbaum, su contendiente de Morena, PT y PVEM.

“Yo voy a ir, por supuesto, a hacer propuestas. Tenemos una visión distinta en materia económica. Ellos saben perfectamente, pues que no hay crecimiento, que prácticamente es menor al 1 por ciento”.

Sostuvo que sus oponentes “van a celebrar la mediocridad porque eso es lo que suelen hacer, nosotros estamos convencidos de que se puede gobernar de una manera más eficiente, más eficaz. No va a decir qué va a hacer con Pemex seguramente y Pemex tiene que revisarse porque está perdiendo dinero y eso está poniendo en riesgo las finanzas públicas’’.

En conferencia de prensa, a pregunta específica sobre las declaraciones de Sheinbaum en el sentido de que el debate no moverá las tendencias electorales a favor de la morenista, respondió que “esa es su opinión’’.

Y adelantó lo que cree que hará su rival en el debate en puerta: “Ella va a ir a mentir, porque es lo suyo, a no contestar, porque es lo suyo’’.

Recordó que en el primer debate, Sheinbaum dijo “que es mentira lo de los Panama Papers y al día siguiente dice que siempre sí, que si a Chuchita la bolsearon”.

Afirmó que su oponente afirmó que se redujeron en 40% los feminicidios, pero al día siguiente se le desmintió.

“Ahí dice que se castigaron todos, que se investigaron y castigaron todos, al día siguiente se tiene que decir que es falso, porque no hubo esa posibilidad de contrastar, porque en el momento de poderle contrarrestar, que yo levantaba la mano, pues prácticamente era para que me hicieran otra pregunta’’.

Al pedirle hacer un balance de su campaña, respondió: “Mira, la campaña camina’’.

Carta Dirigida a Mario Delgado (Tú y el nido de ratas) Carlos Alazraki

Mario Delgado eres tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tienes es dinero.

Mario, estoy muy impactado de cómo has convertido Morena en un nido de ratas, lo que tus amiguetes y tu han logrado en 6 años jamás lo imaginaste.

Me queda claro que querías ser lo suficientemente rico para no trabajar el resto de tu vida.

Y también me queda muy claro, que trabajaste como loco para lograrlo, pero te apuesto 10 mil a uno, que jamás soñaste con la fortuna que has acumulado.

Fácilmente entraste al selecto club de los 200 millones de dólares, aunque yo tengo mis dudas si entraste al de 200 o al de 500 millones.

Pero en fin Mario, mira que lejos has llegado, guau, y eso que aún te faltan seis meses de robarte más lana del dinero de las elecciones.

Mario, tu historia de éxito es fantástica, naciste pobre y ahora multi, multimillonario.

Te conocí cuando militabas en el PRD, cuando eras un lacayo de Ebrard, eras una persona simpática y un poquito anormal.

Te conocí cuando mendigabas favores para iniciar tu ascendente carrera.

Subiste toda la escalera hasta llegar a la presidencia del partido de Andrés, y seis años después, Rico Mac Pato era un muerto de hambre comparado contigo.

Así es mi querido Mario, ahora convertido en un gran empresario, eres el Zar del huachicoleo y el enlace principal entre el crimen organizado y los políticos de Morena. Estas cañón Mario, muy.

Pero eso no es todo, cómo has avalado las raterías de la Nahle, de Bartlett, de los hijos y hermanos de Andrés y por supuesto de los socios de sus hijos.

Y ahora yo te pregunto, ¿era necesario que te hayas chin… tanta lana?

¿Era necesario que la Nahle se haya comprado 6 casas, 12 gasolineras y que le hayan encontrado una micro fortuna de 20 millones de dólares en cash, en Nueva York?

Yo creo que no, pero en fin Mario, ahí te lo dejo a tu conciencia, aunque no creo que la tengas.

Para terminar Mario, nunca olvides, en el PRD nunca coincidiste con la ideología de Andrés, te empezaste a voltear cando llegaste a Morena.

Un consejo, sabes muy bien que vas a perder la elección, también sabes muy bien que la DEA va a ir por ti.

Te recomiendo que ahorres mucho, para pagarle a tus abogados, esta aventura te va a salir, al igual que a Andrés, muy, pero muy cara.

¡Lo mejor de lo peor! Lic. Alberto Woolrich Ortíz

Ahora más que nunca, se requiere efectuar un análisis a profundidad con el objeto de saber por quién se debe de votar en las próximas elecciones.

Según la función que prometen cumplir las dos mujeres contendientes, en uno u otro sentido, los votantes debemos estar conscientes de la confronta de ideologías de ambas, cuyo efecto en una es mantener el poder de la Cuarta Transformación de la Nación y la otra es oponerse radicalmente a ello.

La primera se encuentra acorde a la defensa de pensamientos e ideologías contrarias al espíritu de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Puede hablarse por ser la verdad, de dar continuidad a una ideología propia de un partido inmerso en la ineficacia y corrupción, el cual desea mantener la posición del poder que el sufragio de antaño le obsequio, se trata de mantener una ideología de Estado inaplicable para nuestra Nación.

De cualquier modo, esa izquierda sólo sirve para reproducir una estructura que hará fracasar a nuestro México.

En el caso de la otra contendiente, la cual ha hecho coalición con otros partidos políticos muy proclives a la corrupción, los cuales luchan nuevamente por recuperar el poder perdido o, al menos, por ganar espacios en él, su ideología mantiene una función contraria a esa izquierda de dominio.

Esa ideología pretende romper el desorden creado por Andrés Manuel López Obrador, ya sea en su totalidad o en parte.

Esa manera de pensar de la referida coalición, resulta ser una utopía. Solo basta recordar que el agua y el aceite no se mezclan.

Ambas adversarias olvidan algo primordial: sostener y defender una ideología constitucionalista y de verdadero amor por México.

Nuestro sagrado suelo requiere un poder político que se enfrente a la corrupción derivada de la narco política y ninguna de las dos beligerantes se refiere a ello, no aman a nuestra Patria.

Los Estados Unidos Mexicanos requieren la aplicación de la ley, de manera que se justifique una función contraria a la que prometen ambas.

En conclusión, se tendrá que meditar el voto para seleccionar lo mejor de lo peor.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

