Vuelve a los escenarios la versión renovada de In the Heights

Con 25 actores en escena, salsa, merengue y ritmos latinos alumnos del taller nocturno de la academia Arte de Cancún contarán una gran historia en torno a las raíces y la amistad. En entrevista exclusiva para Novedades, Quintana Roo, Abel Sánchez, director del montaje comparte los detalles del musical que se presentará este fin de semana en la ciudad.

“Viernes, sábado a las 8 de la noche y domingo a las 6 de la tarde se presenta In the Heights, resultado de 10 meses de trabajo de nuestro taller nocturno de teatro musical de adolescentes y adultos, ya la habíamos montado en 2017 pero ahora la volvemos a hacer corregida y aumentada, con mayor tecnología, leds en la escenografía y mucho más”, reveló Abel, aunque aseguró la bonita historia no cambia en nada.

In the Heights resalta la importancia del apoyo familiar. (Foto: Cortesía)

“La obra va sobre una comunidad latina que vive en un barrio de Nueva York que se llama Washington Heights, lo que viven los chicos siendo migrantes, que no hallan su lugar y que al final de cuentas se dan cuenta que el hogar es donde está la gente que te quiere y no es un pedazo de tierra, la unión de este grupo es lo que hace que se refuerce esa idea, es una obra muy bonita”.

Con una interesante fusión de ritmos latinos como salsa, merengue, bolero y urbano, In the Heights enaltece el valor de la familia, una característica fuerte en los latinos que busca dejar ese mensaje de unidad en la comunidad.

In the Heights se presentará este fin de semana en el teatro Álamos Cancún. (Foto: Cortesía)

“Próximamente tendremos El Show de terror de Rocky para Noviembre, retomamos funciones de Chicago en julio, tenemos High School Musical a finales de septiembre y el fin de año regresamos con la pastorela El Plan de Lucifer. Empezaremos taller de Legalmente Rubia, estamos trabajando muy duro ahora que se están reactivando los espectáculos”, puntualizó Abel.