Vuelve el curso de verano a Casa de Cultura Cancún

Luego de dos años de ausencia, Casa de Cultura Cancún abre de nuevo sus puertas a pequeñitos de entre 6 y 12 años para que den rienda suelta a su creatividad con el ya icónico Curso de Verano, “una tradición ya en la comunidad cancunense”, compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo, Marcela Torres, directora del recinto cultural, quien ha visto desfilar a varias generaciones.

“Después dos años regresa el único, inigualable, siempre imitado, jamás logrado Curso de Verano de Casa de Cultura Cancún, es uno de los momentos del año que más me gusta porque el curso de verano implica un reto importante porque vienen muchos niños que no son alumnos, después de 31 años hemos formado generaciones de cancunenses y muchos de estos niños resultan ser hijos de ex alumnos que estuvieron varios veranos en Casa de Cultura”, destacó Marcela.

Este curso de verano es uno de los más completos, ya que implica varias disciplinas artísticas como Cerámica, Danza Urbana, Creatividad, Musica, Teatro, Juegoos y actividades en la biblioteca. Es bien agradable que los niños tengan ese acercamiento con las artes durante el mes que dura el curso, pues de ahí se les va despertando el gusanito y descubren que tienen gusto o inclinación por alguna actividad”.

En esta edición la historia de Nahui Olín es la protagonista. (Foto: Cortesía)

El curso que da inicio el próximo 18 de julio, está diseñado para niños de 6 a 12 años, divididos por edades, pensando en sus habilidades psicosociales y psicomotrices y con horario de lunes a viernes de 8:30 a 2:00 de la tarde.

“El curso pueden tomarlo dos o cuatro semanas, en horario extendido, con seis disciplinas artísticas, ocho docentes de probada trayectoria, 10 monitores y como cada año desarrollamos un tema, este año se trabajará con la figura de Nahui Olín, quien no solo es importante como artista sino que fue una de las mujeres que luchó por los derechos de la mujer, derecho al voto, a la maternidad, a tener tierras, un personaje muy interesante que dejará un rico conocimiento en los niños y niñas que asistan al curso”, puntualizó Torres.

A la par del curso, Casa de Cultura tiene talleres para adolescentes y adultos que se llevan a cabo por las tardes como cerámica, pintura, piano, danza clásica, danza africana, bailes de salón y danza aérea.