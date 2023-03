Vulcan Materials acusa a México de toma ilegal del puerto de Calica

La compañía estadounidense Vulcan Materials, dijo el lunes que policías y soldados mexicanos entraron y tomaron ilegalmente un puerto de carga que opera en tierras que posee en la costa caribeña mexicana.

La empresa basada en Alabama, indicó que la policía entró a la fuerza a su muelle en Punta Venado, cerca de Playa del Carmen, la semana pasada.

Policías y marinos ocuparon las instalaciones el martes pasado en la noche, y seguían allí el lunes, según la empresa.

Mexico should be more focused on going after the cartels than law-abiding businesses and hardworking people. President Biden must raise this directly with President López Obrador and assure the American people that this will not be tolerated.