William Valdés cumple su sueño en Venga La Alegría

Cancún.- El nuevo conductor de Venga La Alegría, William Valdés vive una nueva etapa, pues en medio de la pandemia le llegó la noticia que se integraría a la producción de Azteca.

En exclusiva para Novedades Quintana Roo, el también actor y cantante cubano asegura que pretende crecer como conductor en México con el sueño, de en un futuro, tener su propio talk show como Ellen DeGeneres.

“Estoy súper feliz, siempre había tenido deseos de trabajar en México, no había tenido la oportunidad hasta ahora. Al principio fue difícil porque no conozco a nadie, llegué a una empresa nueva, yo salí de Univisión y era muy reconocido en Despierta América, llegar aquí en ceros fue muy chocante, tanto que hasta pensé en regresar a Miami aunque me quedara sin trabajo, pero me quedé y me ha ido increíble”.

Empecé los primeros cinco meses en Hoy con Televisa y luego en estos tiempos de coronavirus me llamaron para ser parte de Azteca, estoy muy contento porque tengo la oportunidad de crecer y hacer lo que siempre he querido”, detalló William, quien recientemente regresó de República Dominicana donde graba Exatlón.

Viviendo solo en la Ciudad de México, el joven de 26 años compensa el estar lejos de su gente con el trabajo, pues asegura que ha logrado formar una linda familia en Venga La Alegría.

Como medida preventiva, estamos divididos los conductores de VLA, una semana estoy en foro y otra preparo cápsulas y material desde casa como challengers y hago ejercicio, y cuando termino me pongo a limpiar mi casa, me mantengo ocupado dentro de este encierro.

De pronto llega a ser un poco difícil estar lejos de casa, de mi familia, así que mejor pongo mi mente a trabajar en cosas positivas y me mantengo ocupado.

Pone el ojo en EU

El actor cubano dijo que su mayor objetivo es hacer muchos proyectos en México, quiere darse a conocer, crecer personal y laboralmente, y si hay alguna oportunidad en Estados Unidos que sea buena, la toma porque eso le permite estar cerca de su familia que es lo que falta en su vida.

“Mi meta de la conducción es tener mi propio talk show, tipo Ellen, es mi mayor sueño, me falta crecer muchísimo, además quiero regresar a la actuación, tengo varios proyectos que se han parado por la pandemia”.