Wonder of The Seas: El crucero más grande del mundo llega a Cozumel

Durante la mañana de este lunes la isla de Cozumel despertó para recibir al crucero más grande del mundo, llamado “Wonder of the Seas” de la compañía de cruceros noruego-estadounidense “Royal Caribbean”.

La extravagante naviera “Wonder of the Seas” mide aproximadamente 362 metros (1,182 pies), con un total de 18 cubiertas. El crucero tiene una capacidad para 5 mil 734 pasajeros y una ocupación doble hasta una capacidad máxima de 6 mil 988 pasajeros.

Las Fotografías del usuairo @heidersaid19 en Instagram, se volvieron virales en la red / Wonder of The Seas El crucero más grande del mundo llegó a Cozumel.

El crucero tiene la capacidad de albergar un total de 2 mil 300 tripulantes. Además de contar con 16 cubiertas exclusivas para el uso de los huéspedes, 20 restaurantes, 4 piscinas y 2867 cabañas.

El Wonder of the Seas realizó su viaje inaugural el 4 de marzo de 2022 desde Port Evergladesy. Bastaron solo 10 días, para el arribo a Isla de las Golondrinas, quien se convirtió en el primer puerto mexicano en ser visitado por el crucero-hotel flotante considerado como el más grande del mundo de la línea naviera Royal Caribbean.

El Wonder of the Seas atracó en el puerto SSA México en la Isla de Cozumel con una fecha de arribó de las 07:00 de la mañana de este lunes. De acuerdo con la información de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), la majestuosidad del crucero abandonará las aguas del Caribe en punto de las 18:00 horas.

Wonder of The Seas El crucero más grande del mundo llegó a Cozumel [Foto: servicios.apiqroo]

