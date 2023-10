WTA defiende la cancha de las ‘Finales en Cancún’ tras queja de tenistas

Las Finales de la WTA 2023 están en pleno desarrollo en Cancún, México, pero no han estado exentas de controversia, ya que las condiciones de la cancha han sido objeto de críticas por parte de algunas de las mejores jugadoras del mundo.

La Gira del Tenis femenino, encargada de la organización del evento, ha defendido la cancha, afirmando que cumple con "estrictos estándares de desempeño".

Aryna Sabalenka, la número uno del mundo, expresó su descontento con la cancha dura temporal en exterior de Cancún, calificándola como "otro nivel de falta de respeto".

‘So so sad for all of us’



Wimbledon champion Marketa Vondrousova uses her Instagram again, joins Sabalenka in critics about the conditions at the @WTAFinals.



Shocking to see this in the most important event of the year for the WTA. pic.twitter.com/9i7HPndxvG