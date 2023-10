WTA Finals: Maria Sakkari sustituirá a Karolina Muchova en el torneo de Cancún

Debido a problemas en la muñeca derecha, la jugadora checa Karolina Muchova se retira de la WTA Finals de Cancún 2023 y en su lugar llegará la griega Maria Sakkari, quien estará disputando por tercera vez este torneo.

El evento más esperado del deporte blanco se disputará en las paradisiacas playas de este destino turístico y contará con un escenario para más de cinco mil aficionados.

See you in Cancun, @mariasakkari 🏝️



Sakkari will make her third consecutive appearance at the @WTAFinals, replacing Muchova who has had to withdraw due to injury.#WTAFinals pic.twitter.com/LWZ6JJLDNo