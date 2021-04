Xcaret: Encuentran inconsistencias en caso del niño fallecido en Xenses

El Comité de Participación Ciudadana (CPC), órgano del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo; detectó inconsistencias que pudiesen constituir conductas ilícitas u omisiones, probablemente dolosas, y faltas administrativas en la actuación de la Fiscalía General del estado, respecto al caso del niño Leonardo, quien falleció luego de que fuera succionado en un río artificial del Parque Xenses de Xcaret.

Como órgano ciudadano integrado al Sistema Estatal Anticorrupción, el CPC solicitó incluir en la investigación en proceso las irregularidades que encontró; también recomendó la intervención del Órgano Interno de Control (OIC) de la propia Fiscalía para revisar la actuación u omisiones de las y los servidores públicos involucrados a nivel municipal y estatal.

Citaron una

De acuerdo con el cardiólogo Miguel Ángel Luna Calvo, padre de Leonardo, un vicefiscal de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, lo obligó a firmar el perdón penal a favor del Grupo Xcaret -operador del Parque Xenses- a cambio de entregarle el cuerpo de su hijo.

El médico también denunció que una abogada del Ministerio Público le negó el derecho a emitir una declaración de hechos sobre lo ocurrido, por lo cual se hincó llorando para suplicar que se le permitiera relatar legalmente lo sucedido.

Además solicitó la dispensa de la necropsia al cuerpo para evitar lastimar aún más el cuerpo de su hijo y evitar mayor sufrimiento a la madre del menor, lo que no permitió a la autoridad continuar con ese procedimiento.

De acuerdo con las declaraciones del papá de Leonardo y por la propia Fiscalía, que admitió el haber concedido esa dispensa a petición del padre y el perdón legal que firmó a favor de la empresa, el CPC marcó "dos situaciones sumamente graves en términos legales":

Una. Que conforme al segundo párrafo del artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público puede dispensar la necropsia, motivando y fundamentando, debidamente las razones de tal decisión, porque para suspender ese procedimiento debe exponer que no hay datos relacionados con la existencia de algún delito.

"La propia FGE en su comunicado de prensa 97/ 2021-Z1, reconoce indebidamente que el ministerio público accedió a dispensar la necropsia. Sin embargo, debido a lo prematuro de la apertura de la investigación inicial por el delito de homicidio culposo, es extraño que contara en aquel momento con datos de prueba y resultados de técnicas de investigación suficientes para determinar que, derivado de la investigación no resultaban datos relacionados con la existencia de algún delito", se indicó.

El CPC subrayó que existe una contradicción porque la propia Fiscalía informó que la investigación que sigue es por homicidio culposo.