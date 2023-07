Xóchitl Gálvez cancela marcha que es en su defensa

El 23 de julio, simpatizantes de Xóchitl Gálvez pretendían tomar las calles de la Ciudad de México (CDMX) para marchar en su defensa y exigir un alto a los ataques en su contra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Enterada de ello, la militante del Partido Acción Nacional (PAN) dedicó en su cuenta de Twitter un video a la organización “Ley y Democracia” -que convocó a la movilización- para agradecerles por sus intenciones de apoyarla. Sin embargo, recomendó no llevarla a cabo tras considerar que aún “no es el momento”. Ello, argumentó, con el objetivo de evitar que sus adversarios la acusen por actos anticipados de campaña: “Ya ven cómo está el gobierno”, dijo en su audiovisual.

En su lugar, pidió enfocar los esfuerzos en continuar con la recolección de firmas y así trascender a la tercera y última etapa del proceso de la oposición para la candidatura presidencial.

La organización Ley y Democracia informó mediante sus redes sociales que la marcha fue aplazada en acato a la sugerencia de Gálvez Ruiz. En la misma plataforma, la agrupación civil llamó a la prudencia y responsabilidad de sus miembros para velar por el bienestar de la presidencial -a quien refirió como “La Señora X”, apodo otorgado desde el Federal para esquivar la medida cautelar dictada contra AMLO.

“En Palacio andan muy enojados y desesperados, seamos prudentes”, instó la organización, la cual minutos antes había dedicado un mensaje de agradecimiento a la blanquiazul.

“Gracias a ti Xóchitl por devolvernos la esperanza de que un México mejor es posible. Millones creemos en ti. Contigo vamos a lograr detener la destrucción institucional y democrática que vivimos”, escribió en un tweet diferente.

Xóchitl Gálvez reacciona a su apodo y “se la regresa” a AMLO

“Los publicistas de la señora X difunden una encuesta que la ponen por los cielos”, así fue como Elizabeth Vilchis, presentadora del Quién es quién de las mentiras, refirió a Xóchitl Gálvez luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió a AMLO mencionarla en sus mañaneras.

Por supuesto, la panista no se quedó de brazos cruzados y respondió a su nuevo pseudónimo “regresándosela” a López Obrador al referirlo como “Señor PG”.

“A la Señora X el Señor PG le hace lo que el viento a Juárez”, escribió Gálvez en su cuenta de Twitter junto a una imagen en la cual ostentaba los 40 años de carrera que la respaldarían ante los “15 días de chismes” protagonizados por el tabasqueño.

¡Andrés: Así no es!

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, bajo ninguna circunstancia y por ningún aspecto, va a aceptar el pensamiento radical de Andrés Manuel López Obrador, mediante el cual pretende privar al Poder Judicial Federal y a la justicia del control de la constitucionalidad de las leyes, para trasladarla al Poder Ejecutivo Federal, porque ello solo podría resultar favorable a un régimen donde impera la ausencia total y absoluta de las estructuras gubernamentales; contrario ello, al espíritu de nuestra Constitución Política.

Si el pensamiento de Andrés Manuel López Obrador, en un remoto caso se cumpliera, quedaría permanentemente quebrantado el equilibrio existente y tan difícil de conservar entre los Poderes de la Unión. Si el Poder Ejecutivo Federal llegara a conocer con sus planes de la “a” a la “z”, de cuestiones constitucionales, sin contar con nuestro sagrado juicio de garantías y amparo, surgiría el abuso que pretende y el latente peligro de un choque de poderes, en virtud de que el Primer Magistrado de la Nación se sentiría con la capacidad de derogar las leyes en funciones de ignorancia y arbitrariedad, para convertirse con ello en presidente de un Reich.

¿Se entiende la gravedad de ese absurdo pensar?

México lo que requiere, por tanto, es fortalecer a nuestro Poder Judicial Federal, librándolo del fenómeno de corrupción que lo permea y, que siga dando continuidad a sus férreas defensas constitucionales, de modo tal que nuestros jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean inmunes contra toda injerencia indeseable del Poder Ejecutivo Federal.

Jamás en nuestro México el presidente de la nación debe de gozar de supremacía sobre los actos que sólo resultan ser competencia de la justicia. El conocimiento del principio de constitucionalidad solo es incumbencia de nuestros jueces, magistrados y ministros, por requerir ello un conocimiento previo de leyes, un largo estudio y gran experiencia, de las que carece Andrés Manuel López Obrador.

De las líneas a vuela pluma expuestas, se puede concluir sin equívoco alguno, que la consecuencia y el riesgo de que la justicia se contamine de política, es el equivalente de iure de que el Poder Ejecutivo Federal nulifique las leyes que rigen y mantienen nuestro Estado de Derecho.

Localizada la esencia de la errónea conducta deseada en el pensar de Andrés Manuel López Obrador, sólo resta que la abogacía independiente de la República afirme: así no es Andrés.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

Qué sigue, presidente

(Pablo Hiriart)

La encuesta publicada ayer (miércoles) aquí en El Financiero muestra que Xóchitl Gálvez cambió el horizonte electoral y Morena va camino a perder la presidencia de la República.

A menos de tres semanas de anunciar su intención de contender por la Presidencia, Xóchitl se puso a 10 puntos de la candidata del presidente, que lleva cinco años de exposición pública como la inminente sucesora.

Lo que parecía imposible, ya no lo es.

El presidente arrancó una campaña ruin y desleal contra la posible abanderada opositora, como nunca habíamos visto.

También contra periodistas, medios de comunicación y dueños de periódicos, estaciones de radio y televisoras, para amedrentar.

La radio y la televisión tienen alcance nacional y llegan a todos los estratos sociales, por lo que amenaza a dueños de medios y desprestigia a comunicadores.

López Obrador no quiere que se hable de Xóchitl como el fenómeno ascendente que es. Ni como noticia. Ni que se difundan encuestas. Ni que se exponga la situación de violencia criminal que enluta al país.

Ayer (miércoles) volvió a atacar a Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga y Pepe Cárdenas, que forman parte de la columna central del grupo Radio Fórmula.

A Gómez Leyva lo intentaron matar hace menos de ocho meses, lo salvó el blindaje de su camioneta porque las balas iban directo a la cara y a la cabeza.

El presidente de la República, enojado por una encuesta, dedicó un tiempo exagerado para ofender y calumniar al periodista.

Para las malas compañías, aliadas del grupo gobernante, eso es una convocatoria al crimen.

“¿Qué sigue, señor presidente?”, preguntó Gómez Leyva en la emisión de su noticiario. Y respondió con una pregunta: “¿Otro atentado?”.

Ante el crecimiento de Xóchitl Gálvez, lo que sigue es más violencia política. Verbal o física. Lo impensable puede suceder.

El Presidente inventó una nueva sección en la conferencia matutina para atacar a Xóchitl sin mencionarla: que lo digan otros y él lo reproduce en una pantalla a todo el país.

Y en lugar de decir Xóchitl, se le llama “la señora equis”.

Qué manera de degradar la política, la investidura presidencial y el valor de la palabra.

Se trata del mismo López Obrador que durante años dijo al país que cuando llegara a la Presidencia tendría respeto absoluto hacia sus opositores.

Lo que siembra el Presidente es el lenguaje del odio.

Hacia abajo de la pirámide eso permea y se potencia: en la sesión del martes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los morenistas llevaron globos con las caras de quienes según ellos apoyan la candidatura de Xóchitl.

Al finalizar su intervención en tribuna el senador Gabriel García, que hasta hace poco despachaba junto al presidente en Palacio Nacional, ponchó los globos uno a uno con alfileres.

Después, desde su escaño, el senador morenista infló un globo rojo y lo soltó al aire: “Ya ponchamos a su candidata, no será para la Ciudad de México ni para la Presidencia”, gritó.

En paralelo, un diputado federal de Morena presentó denuncias contra Xóchitl ante la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, y ante la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Pablo Gómez.

A medida que el discurso de odio del presidente baja por la pirámide, crece en virulencia e insensatez.

¿Qué ocurrirá al llegar ese mensaje de odio a la base y a los sótanos de la pirámide?

El 27 de junio, Xóchitl subió un video desde el zócalo capitalino, en el que anunció que buscará la candidatura presidencial.

Y no ha dejado de crecer. Los aspirantes del oficialismo empequeñecieron.

López Obrador no puede bajarla con política, porque sus manos están vacías de logros.

Tiene la fuerza del Estado y el discurso de odio que ya echó a andar.

AMLO debe saber que el país lo está viendo.

Por eso es indispensable repetir la pregunta una y otra vez: “¿Qué sigue, señor presidente?”.

‘Amlitos’ y ‘Pejeluches’ podrían contar como gastos de campaña: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, durante la sesión extraordinaria de este jueves del Consejo General, que Morena debe deslindarse de los ‘Amlitos’ o ‘Pejeluches’ presentes en actos de campaña o podrán ser contabilizados dentro de los gastos.

El partido consultó a la autoridad electoral si la venta de estos objetos, hecha por particulares y que pueden incluir el logotipo del partido, podrían generarle un beneficio.

Tras el análisis del hecho, la autoridad concluyó que los candidatos sí pueden beneficiarse de este tipo de elementos, por lo que -por votación unánime- se determinó que el partido deberá “deslindarse respecto de esta conducta” y “deberá proporcionar a la autoridad fiscalizadora la documentación que estime pertinente para acreditar que realizó alguna acción para el cese de la conducta”.

La Unidad Técnica de Fiscalización podrá contar los ‘Amlitos’ y ‘Pejeluches’ en actos de campaña, se verificará si el partido registró este tipo de propaganda. De no ser así, será sumado a los gastos de campaña.

Cabe resaltar que la determinación el INE no restringe la venta de los muñequitos.

Se aprueba monitorear y fiscalizar actividades de corcholatas: INE

El Consejo General del INE aprobó monitorear y fiscalizar los espectaculares, y demás propaganda, realizada por las corcholatas de Morena y cualquier acto político previo al inicio de las precampañas electorales, durante una sesión extraordinaria.

El proyecto establece que las áreas fiscalizadoras locales y federales compartan información relacionada con los actos y propaganda identificados previo al inicio de las precampañas y los periodos de obtención del apoyo de la ciudadanía.

Además, deberán compartir los calendarios de actividades reportados por los partidos, entre ellas recorridos.

Con el acuerdo, los consejeros electorales se adelantaron a lo que les ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) de emitir lineamientos para regular las asambleas de las corcholatas de Morena, y actividades internas del Frente Amplio por México (PAN, PRI Y PRD), pues la notificación no ha llegado al Consejo General.

“Hoy esta sentencia no está notificada, no es obligatoria y no sabemos cuándo se nos va a notificar. Siguen corriendo los días, y a mí me parece importante que como autoridad electoral afrontemos este reto que tenemos enfrente.

“Nos estamos adelantando, y en su caso, leyendo la sentencia, fortaleceremos este documento para tener los lineamientos que mandata el tribunal, destacó la consejera Carla Humphrey, integrante de la Comisión de Fiscalización.

El consejero Jaime Rivera, también miembro de esa comisión, destacó que estos actos son “ineludibles e inocultables”, y el INE está obligado a actuar porque son realizados por los partidos.

Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, criticó que en la mesa se expresaron pronunciamientos en contra del acuerdo, pues parece que quieren que prevalezca la “anarquía”.

Lo anterior, ante el rechazo de Eurípides Flores, representante de Morena, así como el consejero Jorge Montaño.

F.G.R. de cuarta, segunda o quinta

El Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., afirma, que el Derecho Penal, tiene algo en común con las normas de cultura y, obviamente, con el más amplio contorno con el que debe de prevenirse, investigarse, juzgarse, sentenciarse y encarcelar a la delincuencia. Expliquemos el porqué de dicho aserto. En las normas del Código Penal existe una conminación implícita y una expresa enunciación de las penas aplicables a los infractores de la Ley Penal.

En ésta Cuarta Transformación de la Nación hay también lo opuesto a lo expuesto en líneas anteriores. O sea, si la delincuencia infringe la norma hay una promesa de estímulo y premio —que consiste en acusarlos con sus abuelos y padres—, a esa corriente estimuladora de la delincuencia y narco-política, hoy la Fiscalía General de la República le ha dado una suma importancia; la que deviene en ser omisa a la indagación, procesamiento, búsqueda de sanción y encarcelamiento de los responsables de los delitos cometidos.

Si en la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, hay un resorte que se mueve por temor —o, por agradar a Andrés Manuel López Obrador—, sin duda debe de haber otro que tiene que movilizarse bajo el influjo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Penal Federal.

La concepción de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, obedece a un esquema de justicia para nuestra gran Nación; lo que demuestra, a juicio de los juristas que la integran, una conciencia altamente evolucionada a favor de nuestra República —por el discernimiento de importancia para ella— y, por ende, buscar la recuperación de la dignidad de las instituciones de procuración e impartición de justicia en nuestra Nación.

En suma, ni el cinismo, ni la ignorancia, ni la desvergüenza de Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Gertz Manero y la Cuarta Transformación de la República, ni las complacencias intolerables a la delincuencia —que sólo acarrean impunidad— van a romper el equilibrio de la justicia que México merece.

La justicia en ningún caso, bajo ningún concepto, debe ir a los extremos de acusar a la delincuencia con “papá y mamá”; debe de indagar, probar, juzgar, castigar y encarcelar al más célebre narco-político que ha dado la historia jurídica patria, con ello va a rectificar los sumos yerros cometidos.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Carta dirigida a Alicia en el país de las maravillas

(Bienvenida a México) Carlos Alazraki

Estimada Alicia te platico un trauma infantil que tuve, odie tu cuento, odie tu película y odie a Walt Disney, todo porque nunca entendí tu historia, yo era muy pequeño.

Un pachequismo que estoy seguro que Dalí envidió a su autor Lewis Carroll porque él no lo escribió.

En fin querida Alicia, son traumas que se te quedan toda la vida y que no puedes olvidar.

Pero eso no es todo, también odié a Pinocho, ese maldito muñeco me traumó con la ballena, con Yepeto, etc., etc., etc., fue horrible.

Y con todo este prólogo ¿qué crees que me pasó hoy?

Me puse a buscar un tema para mi carta semanal y sin la necesidad de echarme un chuby, comencé a viajar.

Me imaginé un cuento de Pinocho que se encuentra a Alicia, me dije Carlitos es una gran ideota.

Te imaginas a Andrés como Pinocho y a la Sheinbaum como Alicia ¡guau! que súper tema.

Y eme aquí construyendo esta gran idea

Los invitó, imaginemos: seis de la tarde, un martes cualquiera, Pinocho sentado en su escritorio platicando con Yepeto, su director de comunicación social y con Conejo la que dice mentiras todos los miércoles.

Entre los tres empiezan a pensar el tema de la mañanera del viernes.

De repente Pinocho dice, yo tengo varios temas.

Ante esa sorpresa Yepeto y coneja preguntan ¿Cuál es?

Pinocho con esa seguridad les dice: Según el reporte de Indonesia y Kabul, ya somos el país más seguro del mundo.

Coneja y Yepeto aplauden a rabiar.

Pinocho continúa, y también según el último reporte de salud en Albania, ya tenemos el primer lugar en sistema de salud, de hecho ya le ganamos a Dinamarca.

Y también según el último reporte de Kenia y Nigeria, somos el país número uno en desarrollo de empleos, ya le ganamos a China y a los Estados Unidos.

¿Sigo?, pregunta Pinocho.

Por supuesto, puras buenas noticias.

Y de repente Coneja dice: según el último reporte de Eslovaquia y Montenegro, México es el mejor país alimentado del mundo.

¿Seguimos? Ahora pregunta Yepeto

Y Pinocho con esa sonrisa tan agradable le contesta: No, ya no, luego nos quedamos sin tema.

Coneja no lo puede evitar y con esa sonrisa y calidez abraza a Pinocho y le dice: presidente Pinocho estoy segura que todos nos van a creer.

Y Pinocho con esa enorme simpatía les dice a sus colaboradores: por supuesto Coneja que nos van a creer, no ves que nuestros seguidores son una bola de pen….

Los tres sonreían.

Posdata: Alicia no estuvo en el cuento porque estaba de gira haciendo campaña, pero no campaña, y que parece no le está yendo bien.

Contraataca la UIF a Emilio Lozoya con lista de daños a la nación

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contraatacó a Emilio Lozoya Austin, ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), después de que este acusara que el incremento al monto del acuerdo reparatorio raya en la extorsión.

Mediante un comunicado, la UIF enlistó los daños a la nación ocasionados por las presuntas operaciones fraudulentas en las que habría incurrido Lozoya en los casos de Agronitrogenados y de Odebrecht.

“Siendo director de Petróleos Mexicanos compró con sobreprecio la empresa Agronitrogenados, causó graves daños al patrimonio de esta entidad pública y, por ende, a la nación”, acusó la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Entre los daños enumerados por la UIF están los gastos por 760 millones de dólares tan sólo por la compra de Agronitrogenados, derivados en parte de la rehabilitación de la infraestructura adquirida por Lozoya Austin.

UIF detalló que, además del sobrecosto, se identificaron presuntos sobornos por 8.4 millones de dólares de parte de Altos Hornos de México, representado por Alonso Ancira y de 7.3 millones de dólares que habría sido otorgados por la empresa brasileña Odebrecht. También señaló la compra de dos propiedades valuadas en 7 millones de dólares.

El órgano apuntó a que en suma estas irregularidades deben ser tomadas en cuenta. En ese sentido, sostuvo que “el monto del probable daño a la Nación por parte del procesado debe ser calculado analizando todas las consecuencias de las actividades ilícitas del C. Lozoya”.

Este posicionamiento por parte de la UIF concuerda con lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera de este viernes, quien también negó que el momento de 30 millones de dólares solicitado sea una extorsión.

“Es normal que esto suceda, yo pienso que Pemex y la Fiscalía están actuando bien y que considero justa la cantidad de reparación de daño porque no es una extorsión. Es que si se revisa el daño causado al erario público fue mucho, no intervino nada más el señor Lozoya, intervinieron otros”, mencionó.

Defensa legal de Lozoya respondió a AMLO

Por segunda ocasión, la defensa legal de Emilio Lozoya acusó que la nueva cantidad solicitada por concepto de reparación de daños no tiene justificación.

“Incrementar ese monto hasta 30 millones de dólares como se pretende ahora, no sólo carece de sustento técnico, sino que es de imposible justificación ante el juzgador”, manifestaron los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso.

Además, la defensa alegó que los representantes de la UIF y de Pemex no justificaron ante el juez de control los motivos del aumento, sino que se habría limitado a responder que se debía a “una instrucción superior”. Señaló que tal respuesta motivó el diferimiento de la audiencia por falta de argumentos de parte del gobierno mexicano.

La firma de abogados prevé que el monto no será aceptado por el Poder Judicial, por ir en contra de la proporcionalidad y legalidad de los acuerdos.

Conviene recordar que el acuerdo reparatorio no implica el cierre del caso Lozoya Austin. La firma del mismo sólo garantiza que el exdirector de Pemex podría estar en libertad mientras el proceso sigue en curso.

“Esto significa que no hay sentencia, condena, ni declaración de responsabilidad penal. En suma: no firmar los acuerdos se traduce en mantener al testigo recluido en prisión ¿con qué finalidad?”, cuestionó.

El monto previamente establecido era de 10.7 millones de dólares. En este caso tampoco fue propuesto por la defensa legal del Lozoya sino por Pemex.

Por tal motivo previamente la firma de abogados aseguró que este incremento va en contra de los acuerdos del propio Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.

Tras la advertencia de un juez, Conade realiza pago retroactivo de becas a equipo de natación artística

Ana Gabriela Guevara y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) finalmente entregaron este viernes 21 de julio, los pagos retroactivos de becas a la Selección Mexicana de Natación Artística y a dos de sus entrenadoras, que corresponden a los meses de enero a mayo.

El abogador Luis Jiménez, felizmente dio a conocer la noticia sobre sus representadas, quien gracias a la advertencia de un juez, lograron su cometido y pidieron recibir sus respectivas becas.

“Lo que ha hecho Conade es cumplir parcialmente la sentencia, primero hizo el pago del mes de junio, el juez le requirió que pagará julio, así como de enero a mayo, pero solo pagó julio. Nuevamente nos inconformamos”, explicó el abogado en entrevista con Radio Fórmula.

De acuerdo con el abogado Luis Jiménez dio a conocer que un juez le advirtió a la Conade que tenían hasta este viernes 21 de julio para pagar las becas de la Selección Mexicana de Natación Artística.

Y es que tras haber retirado las becas para las nadadoras y nadadores de natación artística, un juez de control ordenó a la Conade cumplir con los pagos en un plazo menor de 24 horas, por lo que en caso de no acatar esta orden será acreedor de una fuerte multa económica.

El juez décimo primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola dio la orden el jueves por la tarde, por lo que Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade tenía hasta este día para reactivar los pagos a las deportivas mexicanas.

“El juez nuevamente les da plazo de 24 horas para pagar esos meses. Hoy me fue notificado ese acuerdo”, mencionó el abogado del equipo de nado sincronizado, Luis Jiménez.

¿De cuántos pagos estamos hablando?

Cabe destacar que el máximo organismo del deporte mexicano hace algunas semanas acató el fallo del juez para restablecer las becas y salarios al equipo de nado sincronizado; sin embargo, solo hicieron el pago correspondiente al del mes de junio.

La Conade faltaba por pagarle el salario a las y los deportistas de natación los pagos correspondientes al mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo.

El mismo juez había establecido la semana pasada un par de plazos de 24 horas para que la Conade hiciera los pagos de esos meses que adeuda o si no sería acreedora de una multa de 100 unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 10 mil 374, por entender este requerimiento y continuar con su conducta renuente.

La Selección Mexicana de Natación Artística, en diciembre de 2022, denunció en redes sociales que las Conade interrumpió las becas deportivas para los nadadores y clavadistas, así como también los sueldos de los entrenadores de la Federación Mexicana de Natación.

A esto, se debió la imposición de un Comité Estabilizador por parte de la World Aquatics por la acusación en contra el presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov.

Posteriormente, para mayo, el equipo de nado sincronizado no pudo más con las injusticias e interpuso una demanda contra la Conade por el congelamiento de los salarios y becas. En junio, el juez de control Agustín ordenó la suspensión definitiva de la interrupción de los pagos.

Finalmente, la Conade y Ana Gabriela Guevara doblaron las manos y se acató la orden del juez y restableció las becas y salarios a partir del mismo mes.

Quintana Roo, líder nacional e internacional en distintivos Blue Flag con las mejores playas

Quintana Roo es líder nacional e internacional en número de distintivos Blue Flag; entre playas y embarcaciones ostenta 58 reconocimientos que se han obtenido en los diversos municipios; Cancún destino líder recibió el galardón número 43 para la temporada 2023-2024, cuyo izamiento de banderas se realizó hoy en Playa Delfines.

Durante este evento, en el que se entregaron los galardones con la presencia de representantes de los tres órdenes de gobierno y de la iniciativa privada, la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama Espinosa declaró que este reconocimiento fortalece la buena imagen como destino líder y se refrenda el compromiso con un medio ambiente sostenible y sustentable.

La Fundación Europea para la Educación Ambiental (FEE) entregó las certificaciones Blue Flag al ayuntamiento de Benito Juárez, que anualmente otorga a las playas, marinas y embarcaciones que cumplen con 33 criterios englobados en cuatro categorías. También celebraron el 10 aniversario de la primera certificación Blue Flag a Playa Delfines desde el año 2013.

Las distinciones fueron entregadas por el director ejecutivo de la FEE México Joaquín Díaz Ríos a siete playas públicas a cargo del municipio: Del Niño, Perlas, Chac Mool, Marlin, Ballenas, Delfines y Coral; tres de los hoteles Fiesta Americana Condesa, Live Agua e Iberostar y 33 embarcaciones.

La gobernadora Mara Lezama añadió que en Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos se suman otras 15 playas certificadas. Entre playas y embarcaciones, Quintana Roo ostenta 58 distintivos.

Asimismo, dio a conocer que a través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo ha convocado a todos los sectores a sumar esfuerzos para lograr la transformación profunda y que el éxito del turismo se refleje en los bolsillos y mesas de los trabajadores.

Por ello, felicitó a las y los trabajadores, a quienes se dedican a la atención y limpieza de las playas, a quienes prestan los servicios, a los empresarios, para que el éxito turístico genere la prosperidad compartida que este gobierno humanista y progresista impulsa para cambiarle la vida a quienes más lo necesitan.

Durante la ceremonia, el director ejecutivo de la FEE México Joaquín Díaz Ríos destacó el liderazgo de Quintana Roo y de Cancún, pues no hay otro municipio en el país ni en América con la cantidad de banderas. Por ello, agradeció a Mara Lezama y a la presidenta Ana Paty Peralta de la Peña por los resultados que se ven y los retos que motivan a mejorar.

La presidenta Ana Paty Peralta de la Peña, por su parte, agradeció el respaldo de Mara Lezama por el impulso al turismo, a la sostenibilidad y sustentabilidad de nuestra riqueza natural, sostén de las familias quintanarroenses. Asimismo, a la iniciativa privada y a la sociedad civil por la titánica tarea por tener un destino de clase mundial.

Asistieron al evento el secretario estatal de Turismo Bernardo Cueto Riestra; la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; el gerente de mantenimiento del hotel Fiesta Americana Condesa Alfredo Piedras; el director general del Hotel Live Aqua Alfredo Santamaría Chávez; el director de Calidad de Cancún Sailing Sergio Castro Mera.

Xóchitl Gálvez trollea a AMLO por flojo, nunca ha trabajado

Xóchitl Gálvez le recordó a López Obrador que él si necesitará la pensión para ex presidentes porque nunca se le ha conocido un trabajo.

A pregunta de la reportera Michel Martínez: Odio hacer campaña pro ex presidentes solicitan que la próxima presidenta o presidente regrese las pensiones a ex presidentes y seguros de gastos médicos, ¿qué opina al respecto? ¿Considera que deberían hacerlo?

Xóchitl Gálvez responde: Mira, yo realmente creo que es un tema que hay que estudiar, el tema de seguros de gastos médicos creo que lo deben pagar los empleados, si podrías hacer un paquete de funcionarios a un precio muy competitivo, por ejemplo mi seguro que yo pago, pues pago como 130 mil pesos mensuales, que por cierto no he pagado ¿? estando fuera de gobierno porque para mí es muy importante la antigüedad de mi seguro.

Pero si ese seguro lo contratara en un paquete de 300 mil empleados, a lo mejor podría costar 70 mil pesos.

Entonces a lo mejor el gobierno podría licitar ese paquete de seguro para todos, pero que lo pagaran los empleados y lo podría licitar a un precio mucho más competitivo del que hoy pagamos de manera privada.

Creo que se podría hacer, que sería muy factible para los empleados, pero lo que ya no está para el erario público no puede volver.

O sea temo que si es importante que cada quien pague su seguro, así como yo pago mi gasolina, como pago mi automóvil, pero si podría el gobierno ayudar a pagar menos a los empleados.

Y las pensiones a los ex presidentes pues yo creo que AMLO si la necesitaría porque no sé de qué va a trabajar, nunca le he visto un ingreso.

En mi caso yo no la necesitaría porque tengo una empresa que está constituida desde hace 31 años y pretendo vivir de mi trabajo como ingeniera, el resto de mi vida.

Después de la tempestad volverá la calma

Por el momento que se está viviendo en el país, es importante recordarle a todo mundo que nadie, nadie, pero nadie, ni ahora, ni nunca puede estar por encima de la ley, ya que las personas que no han tenido la capacidad de entender cuál es la realidad legal, que es una y por lo tanto no hay dos, lo que quiere decir que entonces han estado violando la ley y con ello también ahora ya saben que se siente ser un delincuente.

Por lo pronto seguimos viendo cómo van cambiando las cosas y cómo van tomando rumbos diferentes, ya que la mayoría de los incautos que se dejaron engañar, ahora están reaccionando en forma positiva y a favor de que se rescate lo más pronto posible el orgullo, el amor y el respeto, que todos hemos sentido hacia la República Mexicana.

Por cierto que muchos tenemos “otros datos” con respecto a la inmigración de Venezuela ya que pasa de los 9 millones de gentes que han tenido que salir debido al sistema dictatorial que se vive en ese país, y donde no han logrado más que enriquecer a los “cuates”, pero en fin.

El mundo sigue rodando y pronto veremos los resultados en España, donde hay una confrontación entre los partidos ya que dicen que también hay un presidente “Pinocho” en ese país, porque la gente que tiene un entendimiento un poco más universal de lo que es la democracia pues van a votar, ya que es su derecho, para encontrar a la persona que saque la casta y demuestre con hechos que hay muchas cosas buenas y gente buena, que pueda hacer lo más importante, que es gobernar, en pro del bienestar de todo y de todos los que habitan ese hermoso lugar.

Un aplauso a la oposición que se sigue organizando y otro aplauso a los cambios que están por venir, ya que según estamos viendo parece ser que en México también se está avanzando hacia un rumbo positivo el cual seguramente nos llevará a la recuperación y al curso que se requiere para que la República Mexicana vuelva a brillar.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 48 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]