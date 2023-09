Xóchitl Gálvez gana el proceso interno para representar en 2024 al FAM

Los representantes del Frente Amplio por México confirmaron que Xóchitl Gálvez será quien encabece la conducción del FAM, así lo dieron a conocer los miembros del Comité Organizador.

El comité convocó a los medios de comunicación para que asistieran a la reunión, donde harían un anuncio sobre el proceso interno del Frente Amplio por México.

En la conferencia de prensa, no estuvieron presentes los dirigentes de algún partido político o las mismas aspirantes finalistas, Gálvez y Beatriz Paredes.

Durante el anuncio, los organizadores compartieron el logro y alcance que tuvo el proceso entre los mexicanos, destacando su labor tanto en la metodología como en la implementación de tecnología para poder capturar las simpatías para cada uno de los aspirantes que se inscribieron.

Asimismo, afirmaron que el material para realizar la encuesta en las urnas estaba listo para la jornada del 3 de septiembre, sin embargo, fueron los partidos quienes solicitaron a través de un escrito que analizaran si debía realizarse la contienda con toda la evidencia que se había acumulado, desde la declinación de Beatriz Paredes frente a la estructura del PRI, como el cierre de filas de todos los partidos con Xóchitl Gálvez. ¿Cómo llega Xóchitl Gálvez al anuncio del Comité Organizador del FAM?

El anuncio llega después de una semana de declaraciones que sugerían que Beatriz Paredes no sería la candidata del Frente Amplio por México, pues desde el 28 de agosto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, comentó que el frente tendría que ir con la candidata que tuviera mayor competitividad, esto apuntaba a que sería Xóchitl Gálvez la aspirante con la que cerrarían filas.

Esto provocó que los medios de comunicación insistieran en conocer la postura de Beatriz Paredes para aclarar si declinaría de la contienda interna, sin embargo, la aspirante del PRI insistía en que no se bajaría de la contienda y esperaría las elecciones del 3 de septiembre.

Sin embargo, la versión de Paredes no fue respaldada por el dirigente del partido, pues Alejandro Moreno insistía en que irían con la aspirante con más posibilidades de competir, incluso había insinuado que nadie, incluida Beatriz, estaba sobre la decisión del partido. Esto provocó mayor curiosidad para conocer cuál sería el cierre del proceso interno.

Fue hasta el 30 de agosto que toda la estructura del PRI se reunió y a puerta cerrada dialogaron con Beatriz Paredes y después de varias horas, Alejandro Moreno salió a la conferencia de prensa para informar sobre la decisión del partido, que fue apoyar y respaldar a Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones de 2024.

Este domingo, Xóchitl Gálvez será proclamada como la candidata del Frente Amplio para las elecciones presidenciales de 2024

El Comité Organizador del Frente Amplio por México decidió no celebrar la jornada de participación ciudadana prevista para el domingo 3 de septiembre, con lo que se ratificó a Xóchitl Gálvez como su abanderada rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. El domingo le entregarán la constancia como candidata de unidad del frente opositor.

“Se han establecido las peticiones de los partidos, primero, para que se conocieran los resultados de las encuestas; en segundo lugar, están las decisiones que tomó el Partido Revolucionario Institucional y que fueron públicas”, aseguró este jueves Marco Antonio Baños, miembro del comité, durante una conferencia de prensa.

“Está el video de la senadora Beatriz Paredes quien, con mucha propiedad, con una visión de Estado, señaló con mucha claridad que respetaría la decisión del Comité Organizador, la de su partido político y que reconocía la ventaja que, en el caso de las encuestas, se daban por la senadora Xóchitl Gálvez”, añadió. Tras la exposición de motivos, Baños confirmó que el Comité Organizador ha determinado y acordado de manera expresa, “con todas las formalidades jurídicas correspondientes, que la jornada no se va a celebrar el día 3 de septiembre”.

El integrante del Comité Organizador afirmó que el comité transparentará los gastos que se hicieron en este ejercicio (la jornada de participación ciudadana) y dará puntual transparencia también a los ejercicios de las encuestas.

Currículum de la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.

*Xóchitl Gálvez, cuyo nombre es de origen náhuatl y significa: Xochiquétzal (náhuatl): Xochiquétzal, ‘flor hermosa’, su nombre significa Xóchitl, flor y Quetzal, hermosa; ‘pájaro florido’, ‘flor y pluma rica’ o ‘flor hermosa’, y es la joven diosa de la belleza, las flores, el amor, el placer amoroso, y las artes. He aquí parte de lo más importante de su trayectoria:

Comisiones:

*Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas

*Secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

*Integrante de la Comisión Zonas Metropolitanas y Movilidad.

*Integrante de la Comisión Medio Ambiente,

Recursos Naturales y Cambio Climático.

*Integrante de la Comisión Energía.

*Integrante de la Comisión Especial para el seguimiento a la implementación de la agenda 2030

en México.

*Integrante de la Comisión de la Reforma Agraria.

Trayectoria:

*2015-2018. Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo, Distrito Federal.

*2010. Candidata al Gobierno del Estado de Hidalgo.

*2003. Directora General de la Comisión Nacional

Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

*2000. Titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

*1994. Premio a la “Empresaria del Año”.

*1995. Creó la Fundación Porvenir, institución enfocada a apoyar a niños con problemas de desnutrición

en zonas indígenas del país.

*1992. Fundó la empresa High Tech Services, especializada en el diseño de edificios inteligentes.

Estudios:

*Ingeniería en Computación en la Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM).

*Especialidades en robótica, inteligencia artificial, edificios inteligentes, sustentabilidad y ahorro

de energía.

Curriculum de la señora Claudia Sheinbaum

Pardo

Ocupación Actual:

*Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018– presente).

*Claudia Sheinbaum Pardo es una política, científica, activista y escritora mexicana. Es Jefa de Gobierno de Ciudad de México desde el 5 de diciembre de 2018.

Trayectoria:

*Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal de 2000 a 2006, cuando AMLO fue Jefe de

Gobierno

*Jefa de la Delegación de Tlalpan de 2015 a 2017.

En 2007 formó parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

Estudios:

*Doctora en Ingeniería Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),

clase de 1995.

*Trabajo de Investigación en la Universidad de California en Berkeley, Laboratorio Lawrence.

*Maestra en Ingeniería Energética por la UNAM, clase de 1994.

*Licenciada en Física por la UNAM, clase de 1989. Especialidad en Desarrollo Sustentable por el Colegio de México.

¿Hacia dónde vamos?

Podrá estarse o no de acuerdo con la rudimentaria forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación; somos muchos los que no le concedemos la gracia, probidad y energía que se requiere para imponerle al pueblo justicia y seguridad. Alcanza algunos logros indudables; sobre todo el de levantarse temprano para dar sus peroratas mañaneras; y aun cuando se conduce agresivo contra el Poder Judicial Federal y los que pensamos diferente, en el fondo todos percibimos su mala fe en la que prevalece su falta de respeto a la Constitución.

No habla de sus fracasos ni insiste en el tema de inseguridad y falta de rectitud de muchos de sus afectos. Promueve una continuidad del poder, la que en general es bien repudiada. Sin el cumplimiento a lo que ordena la Carta de Carranza no hay gobernanza adecuada, en el otoño de su mandato se palpa inconformidad con su persona y con sus colaboradores, también se percibe una angustia por el paso del tiempo y los destinos de México, ello se debe sin lugar a dudas, por la insuficiencia marcada y los pocos rendimientos efectivos de su Cuarta Trasformación.

Día con día censura a los abogados, a la prensa y a sus opositores severamente; pero no menciona a los delincuentes protegidos desde el poder. Confiesa logros inexistentes y exalta auténticos yerros que

cometen en su gobierno. Al uniforme verde olivo lo exhibe con monstruosas prebendas. No reconoce la

existencia de gravísimos delitos como el de la narcopolítica, no pone el dedo en el renglón por ello. Confía en su caterva de ignorantes para continuar con su proyecto. Se muestra tierno para ordenar un combate en contra de la delincuencia. Le molesta el exceso de información negativa en torno a las pifias de sus colaboradores. Habla con unos tonos de poco conocimiento y convencimiento no conocidos con anterioridad. ¿Para qué habló al inicio de su encomienda de respeto a la ley? ¿Para qué sigue apoyando a gobernantes estériles y bribones? Se pregunta el pueblo preocupado por el futuro de México. Su política de “abrazos y besos a la delincuencia” -mal vista por la gente pensante de ésta Nación- es de nulos resultados y amargas lamentaciones; la corrupción invade a todos los ámbitos y México se preocupa de tanta inmundicia. ¿Hacia dónde vamos? Bien pronto lo sabremos con el resultado de los futuros sufragios. Es cuanto

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Lo que opina Xóchitl Gálvez del Quinto Informe de Gobierno de López Obrador: “Bla, bla, bla

La aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México publicó un mensaje en el que pretende “resumir” el informe. Xóchitl Gálvez, senadora y virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, se burló del Quinto Informe de Gobierno que presentó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, con una publicación en sus redes sociales con el que pretende “resumirlo”.

En su cuenta de X, antes Twitter, la senadora panista acusó que el presidente dijo mentiras en su informe y nimiedades, al afirmar que fue puro “bla, bla, bla”. “Les resumo el informe: Bla, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, #SiHayQuintoMalo”, escribió.

Este 1 de setiembre, López Obrador presentó su penúltimo Informe de Gobierno, en el que destacó temas de seguridad, salud, educación, economía e infraestructura, además de que presumió la elaboración de los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Y anunció el inicio de labores en la refinería de Dos Bocas, Tabasco.

El jueves 31 de Agosto, el Comité Organizador del Frente Amplio por México anunció que Xóchitl Gálvez fue la ganadora del proceso de selección de candidato presidencial de la alianza PRI, PAN y PRD; luego de que se determinó que tenía una alta preferencia en las encuestas ciudadanas. A esto se sumó que la senadora priista Beatriz Paredes, quien iba en segundo lugar, declinó a su favor a cuatro días de que se realizara la última consulta ciudadana para definir al ganador rumbo a las elecciones del 2024.

Tras la salida de Beatriz Paredes, el presidente López Obrador recordó que él ya había advertido que Xóchitl Gálvez sería la candidata de la oposición, por dedazo de los dirigentes de la alianza y el empresario Claudio X González, a quien ha acusado de apoyar a los tres partidos en reiteradas ocasiones. A lo que la senadora panista respondió que le “doblaba la apuesta”, advirtiendo que él elegirá a Claudia Sheinbaum como candidata presidencial de Morena, por “dedazo”.

Carta dirigida a Xóchitl Gálvez (felicidades y aguas con lo que viene) Carlos Alazraki

Hoy tengo dos prólogos, uno a mi mami, que es su cumpleaños y otro a Beatriz Paredes. Prólogo I: Mamá feliz cumpleaños, gracias por tus enseñanzas, no tienes idea lo que te extraño. Prólogo II a Beatriz Paredes: Betty, felicidades por tu honorabilidad, felicidades por tu ética y por tu congruencia, México ganó al tenerte a ti, Dios te bendiga y a seguir luchando a favor de la democracia.

Estimada Xóchitl: antes que nada mil felicidades por tu pulcro y limpio triunfo. Mil felicidades porque vas a pasar a la historia como la primera mujer presidenta de México y aunque algunos inconformes del Frente se encuentren un poco a disgusto, tienen que entender que dentro de las elecciones primarias, las renuncias y candidaturas declinadas son absolutamente legales y absolutamente normales, es parte del juego democrático y además son absolutamente transparentes, así que a festejar. Xóchitl querida, te quise escribir mi carta semanal para compartirte lo que veo que pasará a partir del 17 de septiembre.

Te y nos, vamos a enfrentar a un ex candidato, y ahora coordinador de campaña de la Sheinbaum, llamado Andrés Manuel. Este coordinador de campaña y ex candidato, tiene una enfermedad llamada delirio, no lo digo yo sino un gran psiquiatra y experto llamado José Newman.

Este enfermito no sabe perder, tiene todo el dinero del mundo para derrotarte y derrotarnos; tiene a las fuerzas armadas, de su lado; al crimen organizado, a su lado. Tiene a 23 gobernadores, con todo y su lana, para aceitar la maquinaria electoral. Tiene comprado a la mayoría de los medios de comunicación.

Y para tú y nuestra desgracia, también tenemos en contra a la mayoría de los empresarios encabezados por el nefasto presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y pal colmo, Andrés también te tiene un pavor desmedido.

A partir de ya te va a estar jodiendo en sus mañaneras, va a estar jodiendo al Frente y va a estar jodiendo a los medios opositores, que por cierto somos muy pocos. Andrés va a mentir de todo para desprestigiar a este movimiento ciudadano.

En este proceso electoral ellos son el súper gigante Goliat y nosotros somos los genios llamados David, la onda que tenemos para madrearlos, será nuestra credencial de elector. Vas a ver que con tu liderazgo todos nosotros, los David, les daremos la peor madriza en las elecciones de junio, que nunca imaginaron.

Xóchitl querida, estoy muy contento porque contigo adiós al autoritarismo y al socialismo del siglo pasado. Xóchitl querida, bienvenida, bienvenida la democracia, nosotros los mexicanos vamos a vivir muy felices contigo, como nuestra líder. ¡Viva México!

La cuarta y su pobreza

La Cuarta Transformación de la Nación de Andrés Manuel López Obrador, en su organización electorera se pretende apoyar en su tesis de que el pobre, el necesitado y el ignorante son el instrumento ideal al servicio del interés y caprichos de aquellos que hoy detentan el poder.

La consecuencia de su insana forma de pensar y actuar es querer exterminar el interés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretando sus acciones y programas sociales en propósitos que acabarán -según su perspectiva- por destruir el mismo concepto de la ley. Para él deben de desaparecer los valores morales de México a fin de construir una nueva y discutible escala de valores sociales y políticos -en los que se incluya la corrupción- encaminados a robustecer con sus elegidos el empoderamiento total de la Cuarta Transformación de la República.

Vaya proterva forma de pensar y gobernar. Goethe lo dijo: “Todo aquél que no sabe gobernar su íntimo yo, empeñase en gobernar la voluntad ajena con arreglo a su propio orgullo y sentir”. ¿Se entiende esa forma de pensar del Poder Ejecutivo? Para la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, es innegable que pretenden anular la personalidad de nuestra Ley y Pacto Federal, para hacer trascender y perpetuar las acciones del Poder Ejecutivo Federal y su llamada Cuarta Transformación de la República, hasta lograr las más fervorosas cruzadas militares contra la democracia, apoyando con esto las coartadas de su actitud. Lo cual nos resulta notoriamente infame.

Las expresiones de Andrés Manuel López Obrador son y han sido contundentes; “para llegar a conservar el poder hay que pasar por una transformación”, en la que hay que “llevar a México hasta una nueva Constitución”. Aunque la tesis del presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos preconiza la desaparición de la ley, lo cierto es que la Carta de Carranza es eterna y en el México pensante no se vislumbra la desaparición de la Ley sino que, por el contrario, esa ley no se queda a expensas del incorrecto pensar, actuar y gobernar de Andrés Manuel López Orador. La Abogacía Independiente de la República le recuerda al México pensante que el imperio de nuestra Carta Magna es más poderoso que el poderío de un efímero gobernante y que todo acto de autoridad, por patulario que sea, debe de someterse al rigor de ese Pacto Federal. Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

En su Quinto Informe, AMLO dedicó solo 60 segundos a la violencia

El Quinto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una gran ausente: la seguridad, una de las principales preocupaciones en gran parte de México. El mandatario mexicano centró su discurso de este viernes -el último antes de las elecciones de 2024- en los avances sociales logrados y abogó por más consultas populares como una vía para luchar contra la corrupción y el abuso de poder, por ejemplo, para elegir de forma directa a los jueces.

Sin embargo, no habló de la lucha contra las drogas, el creciente problema de los desaparecidos o el constante desafío de los grandes cárteles. Toda su referencia a la inseguridad quedó reducida a un minuto en más de una hora y media de intervención y a alabar la labor de las Fuerzas Armadas en ese ámbito.

“Está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia aplicando el principio de que la paz es fruto de la justicia”, dijo en referencia a su política de “abrazos, no balazos” que evita la confrontación abierta con los grupos criminales mientras financia programas de capacitación y becas para jóvenes. López Obrador enumeró una serie de delitos que han bajado, incluidos los homicidios que, aunque sí se han reducido no lo han hecho en los porcentajes que él dice y quien se atribuye algunas disminuciones de la administración anterior. En la primera mitad de 2023 se mantuvieron estables, de 15 mil 122 frente a los 15 mil 381 del mismo período de 2022-.

Pero más allá de las cifras en los últimos meses han vuelto a ocurrir en México hechos de violencia vinculados con los cárteles que no se habían visto en una década, desde extorsiones masivas a prácticas en las que las víctimas son obligadas a matarse entre ellas.

Para el año que le queda en el poder habló más de consolidar sus proyectos, por ejemplo el Tren Maya, que de nuevas propuestas. Sin embargo, sí dijo que va a concretar su idea para que los jueces mexicanos sean elegidos de forma directa por la ciudadanía en una propuesta de reforma constitucional.

El mandatario considera las votaciones populares la panacea contra la corrupción y los abusos de poder y ya se había pronunciado a favor de votar por no sólo los miembros de la Suprema Corte sino por los integrantes de la autoridad electoral.

No hay otros datos, hay destrucción: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN y aspirante a la coordinación del Frente Amplio por México, lanzó duras críticas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este viernes rindió en una conferencia su Quinto Informe de Gobierno.

“En 2018, López Obrador convocó a un cambio y a muchos los esperanzó con promesas de terminar con la corrupción, desigualdad, pobreza y violencia. Lamentamos profundamente que haya traicionado la esperanza de millones de mexicanos”, comentó.

Xóchitl Gálvez apuntó que AMLO traicionó a la ciudadanía al hacer promesas que no cumplió. “Tenían todo para hacer realidad la transformación: el respaldo popular contundente, mayoría legislativa en ambas Cámaras y toda la fuerza política, pero tiraron a la basura su oportunidad. No hubo transformación, hubo destrucción”, dijo.

Asimismo, la panista apuntó que en varios aspectos, México ha empeorado. “Los datos no mienten, no hay otros datos, el gobierno de Morena fracasó”. También mencionó que el “abrazos, no balazos” ha sido una ocurrencia criminal, y consideró que en materia de seguridad es necesaria una nueva estrategia. “Por el bien de todos, primero las víctimas”, apuntó. Xóchitl hizo un llamado para que puedan volver a existir las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Esto luego de que en 2019, primer año del gobierno de Morena, la Secretaría de Bienestar reestructuró el programa de estancias infantiles, con lo que cerraron para dar paso a la entrega directa de recursos a madres y padres. Después de que López Obrador rindiera un discurso con motivo del Quinto Informe, la panista lanzó un mensaje en redes sociales burlándose:

‘’Les resumo el informe: Bla, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla”, dijo en X.

La senadora Xóchitl Gálvez será la coordinadora del Frente Amplio por México, según se informó esta semana. Se espera que reciba su constancia este domingo 3 de septiembre. Gálvez, de 60 años, ha sido la opositora que más frontalmente se ha enfrentado a López Obrador, lo que le ha otorgado una gran visibilidad en la opinión pública que ahora intentará emplear a su favor.

Si bien el partido al que representa, el PAN, ha sido manchado por la guerra contra el narcotráfico iniciada por el ex presidente Felipe Calderón en 2006, Gálvez ha dado rienda suelta a su lado más aguerrido, y ha ganado preferencia ciudadana desde que fue “destapada” por la alianza del PRI, PAN y PRD.

Choques con tintes electorales marcan día del Quinto Informe

Arropada por el PAN, PRI y PRD, Gálvez sube a tribuna y se lleva los reflectores; legisladores morenistas acusan al frente opositor de hacer campaña en la Cámara En un hecho inédito en la historia de la ceremonia de los informes presidenciales y del Legislativo, la sesión de ayer del Congreso General se centró en la contienda electoral de 2024, donde la bancada mayoritaria y las de oposición se enfrascaron en críticas y cuestionamientos sobre los métodos para elegir al abanderado presidencial respectivo. Por primera vez, un virtual candidato presidencial subió a tribuna para fijar posicionamiento.

La senadora Xóchitl Gálvez se llevó los reflectores, arropada por los legisladores del PAN, PRI y PRD, que la proclamaron “presidenta”. Lo anterior desató gritos y reclamos de Morena y aliados por utilizar al Congreso para fines “electoreros”, y abandonaron el recinto mientras la virtual candidata del Frente Amplio por México dio su discurso.

Gálvez aseguró que “el estado que guarda México es deplorable”, pero advirtió que “pronto va a estar mucho mejor… con una presidenta que sí asuma su responsabilidad”. “Le pese a quien le pese, la ley sí es la ley. Nunca más una Presidencia en el quinto año de gobierno que le siga echando la culpa a los demás, necesitamos una presidenta que asuma su responsabilidad, necesitamos ya devolverle la paz a la gente y regresarles el miedo a los criminales”, declaró.

La senadora denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador “traicionó” la esperanza de millones de mexicanos que anhelaban un país mejor. Casi al final, los legisladores del PAN, PRI y PRD, encabezados por sus coordinadores Jorge Romero, Alejandro Moreno y Luis Espinosa Cházaro, se subieron a la tribuna para gritar en coro: “¡Xóchitl!, ¡Xóchitl!” y “¡Presidenta!”, y arroparla.

La morenista Aleida Alavez afirmó que es inmoral que el Frente Amplio por México fuera a la Cámara de Diputados a hacer campaña, al tiempo que sacó un spray para “desinfectar” la tribuna que antes utilizó Xóchitl Gálvez, a quien acusó de ser “una corrupta”.

“Nuestra bancada no permitirá que se rompa la institucionalidad del Congreso de la Unión, es legal lo que hicieron, pero completamente inmoral que vengan aquí, a hacer un mitin de campaña en total fraude a la ley. Siempre tienen formas de inventarse nuevos fraudes, y aquí acabamos de ver uno de ellos.

“Con absoluto cinismo e impunidad utilizan la más alta tribuna del pueblo para posicionar su candidatura para 2024, aun sabedores que la derrota los espera con los brazos abiertos. Su proceso interno incompleto, una farsa humillante”, dijo.

Al inicio de la discusión, el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, exigió a las autoridades competentes investigar la denuncia de Marcelo Ebrard por uso indebido de los programas sociales a favor de Claudia Sheinbaum.

Recriminó a la bancada guinda por promover castigo a los delitos electorales y hacer caso omiso ante la denuncia del ex canciller. “Su propio militante ha puesto la denuncia, se requiere saber con certeza de la denuncia de Marcelo Ebrard, cómo se está mal usando el recurso público, saber de la corrupción política que se está viviendo con el indebido uso de los recursos públicos”, acusó Álvarez Icaza.

Exigió a López Obrador “dejar de actuar como jefe de campaña”. “Pedimos al presidente que deje de actuar como jefe de campaña, que esté a la altura de los anhelos de quien votó por él, y que no pase a la historia como un traidor a la patria”.

El coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, dijo que Xóchitl Gálvez no está sola “ante los embates del misógino de Palacio Nacional”. “Aquí estamos las y los diputados, las y los senadores de la coalición Va por México. Al tiempo que le gritan ¡presidenta!, ¡presidenta!”. El líder perredista también criticó a López Obrador “por convertirse en jefe de campaña” y le envió un mensaje a Marcelo Ebrard: “Desde aquí le decimos a Marcelo, te van a hacer trampa Marcelo”.

Por su parte, el líder de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, cuestionó que en México haya solamente dos visiones de país, y lamentó que la oposición quiera que se unan al Frente. El líder emecista aseguró que el partido naranja sí representa una tercera visión dispuesta a construir un México nuevo. “Hoy quieren posponer el futuro de nuestro país pidiéndole a nuestro movimiento que se sacrifique por el bien de sus intereses. Ha llegado el momento de construir un México nuevo, porque el pasado no sólo debe de explicarnos cómo llegamos aquí, sino que debe de ser la visión que nos lleve a un horizonte común”, sentenció Jorge Álvarez Máynez.

Lo bueno es que ya está cerca el fin de las mentiras, verdaderas s importante mencionar que posiblemente el cerebro de este señor le funciona a un 5 por ciento ya que su cerebro solo capta este porcentaje, ya que parece que tiene mal el otro 95 por ciento, todo es por simple berrinche, ya que su conducta es muy similar a la de las gentes que son adictas a las drogas o al alcohol, ya que esto les ha dañado las neuronas, que dejan de funcionar porque están llenas de toxinas.

Entonces es claro que todo ha sido un bla, bla, bla, de mentiras, engaños y robos, como nunca se había visto en este país, y por ello resulta impresionante e increíble que los jóvenes no estén conscientes de que todo esto es para que gocen en un futuro, a 10 o 20 años, por lo que es necesario que analicen que la garantía y la posibilidad de un cambio es contar con una persona capacitada como lo es la señora Xóchitl Gálvez, lo cual está más claro que el agua. Y la gente que tiene muchas preocupaciones, que mejor se ocupe de analizar qué va a pasar, para que ejerzan bien su voto, también esperamos que los jóvenes dejen de estar hablando menos por teléfono y menos de estar jugando videojuegos, para que mejor se ocupen en concientizar que la vida no es como una carrera de coches, o un partido de fútbol, ni como la lucha libre, esto es realmente importante, para que se logre una calidad de vida, como la que se goza en todo el mundo y que por el momento en México está totalmente fuera de toda lógica, gracias a la negativa actuación de estos masiosares.

Es muy poco lo que podemos mencionar de logros de este gobierno, pero ya en unos pocos meses veremos qué es lo que va a pasar y eso depende mucho de la capacidad de reflexión de los electores, para poder elegir y actuar de una manera positiva para el bienestar del futuro de México y para que podamos lograr los cambios necesarios, principalmente en el Congreso y en la Suprema Corte de Justicia, porque de no conseguirlo podríamos caer en una dictadura, que de ser así, sería lo más grave que sucedería en México.

Sí es importante conocer cuáles han sido los resultados de 5 años de bla bla bla y que la capacidad comprobada de la señora Xóchitl Gálvez, es la única posibilidad que tenemos todos los mexicanos para rescatar al país, ya que por el momento muchos están endiosados y adoctrinados, a través del miedo y las falacias, por ello pensemos y busquemos la mejor solución y que será a través del voto.

Un aplauso a todos los partidos de la oposición que se están integrando al unísono, para que se logre el triunfo en las próximas elecciones.

Lamenta Aeroméxico la reducción de sus operaciones en el AICM

Luego de que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) anunció la reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez a partir de octubre de este año, Aeroméxico expresó su postura respecto al anuncio. La aerolínea se mostró en contra de esta medida por considerar que tendrá repercusiones negativas para los usuarios.

La disminución de operaciones fue anunciada como respuesta a la persistente saturación del aeropuerto y contempla una reducción de 52 a 43 por hora a partir del próximo 29 de octubre; sin embargo, Aeroméxico sostuvo que traerá consecuencias adversas para usuarios del AICM, empleados e incluso futuras inversiones.

“En primera instancia la medida afectará a todos los pasajeros que utilizan este aeropuerto, a los trabajadores de la industria y a la atracción de nuevas inversiones que dependen de contar con certeza jurídica y una conectividad aérea adecuada”, expuso en un comunicado.

Bajo este tenor, la aerolínea mencionó que está analizando las implicaciones de la reducción de operaciones.

“Grupo Aeroméxico se encuentra a la espera de conocer la forma en que se piensa realizar este nuevo ajuste y continúa analizando los alcances y efectos del mismo”, se pudo leer en el mensaje emitido este 31 de agosto. Asimismo, la línea aérea recordó que no es la primera vez en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que las autoridades aeronáuticas ordenan la disminución de operaciones.

El año anterior el número de operaciones pasó de 61 a 52. En relación a este hecho, Aeroméxico aseguró que en su momento no sólo acató las órdenes sino que incluso “fue la aerolínea que más operaciones redujo”.

La nueva reducción se sumaría a los cambios planeados por la aerolínea, que recientemente anunció que a partir de septiembre concentrará sus operaciones en la terminal 2.

AICM enfrenta un problema de “sobresaturación”.

El AICM actualmente opera al 150 por ciento de su capacidad, advirtió López Obrador durante la mañanera de este jueves. El mandatario nacional afirmó que este problema, el cual calificó de sobresaturación, afecta el tráfico aéreo poniendo en riesgo la seguridad nacional.

Disminución previa de operaciones en el AICM fue insuficiente.

Conviene recordar que, de acuerdo con lo publicado este día en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reducción de operaciones previa no tuvo el efecto esperado. Por el contrario, el número de pasajeros incrementó de 46.2 a 52 millones.

El aumento en la afluencia en el AICM no hizo más que enfatizar el problema de saturación, por lo que en la resolución emitida en el DOF se anunció que “se tomarán acciones tendientes a mitigarla, toda vez que no se cuenta con el espacio, ni los recursos para mantener operaciones seguras”. Con base en los resultados de un estudio, las autoridades aeronáuticas señalaron que la capacidad máxima de 43 operaciones por hora para garantizar que las aeronaves estén adecuadamente separadas en el espacio aéreo, lo cual propicia un mejor servicio para los pasajeros.

“El resultado de dicho estudio arrojó una capacidad máxima de 43 operaciones por hora, con lo cual se garantiza una separación adecuada entre aeronaves, tanto en el espacio aéreo, como en el campo aéreo, además de permitir se proporcione un mejor servicio a los usuarios”, se indica en el DOF.

A partir del 8 de octubre, la Marina tomará el control total del AICM

La Secretaría de Marina tomará el control total del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a partir del próximo 8 de octubre, informó el director Carlos Velázquez Tiscareño en entrevista con medios de comunicación, luego de concluir una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La Marina toma control totalmente hasta el día 8 de octubre, es cuando entra en vigor el decreto de sectorización. Ya tenemos un año y medio en seguridad y en administración, y han ido mejorando todos los sectores, pero hasta el día 8 pasa al control total”, remarcó.

Detalló que actualmente se cuenta con mil 500 marinos encargados de la seguridad, y 600 policías auxiliares capitalinos.

¿Cómo va la salida de las ‘cargueras’ del AICM?

Velázquez Tiscareño informó que hasta este lunes, 40 por ciento de las aerolíneas dedicadas al transporte de carga ya se mudaron del AICM.

“Con fecha 1 de septiembre, completamente pasan al AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), el día primero ya no recibimos ninguna aeronave de carga”, aseguró.

“El problema no es disminución de operaciones, es cantidad de carga que se mueve y ya hay varias compañías que se han mudado para allá, les quedan unos días para que terminen de mudarse completamente”, añadió.

Un estudio reflejó que en este sexenio los más pobres no llegaron más a las universidades Los jóvenes con padres de menor escolaridad tuvieron 4 veces menos posibilidades de alcanzar la universidad, refiere un estudio del CEEY “Primero los pobres”, decía el eslogan de este gobierno. No obstante, en resonancia con datos recientes del Coneval y con base en información del Inegi, en materia educativa los pobres son los que menos movilidad social han logrado en los últimos años. La clave de esto es la disminución de las transferencias de recursos de apoyo, como becas y beneficios de programas sociales a los sectores más pobres, refiere un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Éste detalla además que entre 2016 y 2022, se redujo la proporción de jóvenes entre 18 y 24 años que tiene más años de escolaridad que sus padres, pasó de 72.3 a 68.2 por ciento. “Encontramos que cada vez menor porcentaje de jóvenes superan la escolaridad de padres, lo que significa menor movilidad educativa, a su vez menor movilidad profesional y de ingresos”, señala en entrevista Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del CEEY.

El estudio “Movilidad social educativa en México”, emplea información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) del Inegi, que permite medir temas de desigualdad y pobreza como se ha referido a través del Coneval, señala De la Torre, pero también permite ver la movilidad social entre una generación y otra, en este caso se puede comparar la de jóvenes entre 18 y 24 años con la de sus padres. Los tres resultados claves del análisis son: 1) Entre 2016 y 2022, los jóvenes están alcanzando menos años de escolaridad que sus padres; 2) La estratificación aún limita las oportunidades educativas de los jóvenes con menor escolaridad y 3) Los apoyos económicos a educación no están focalizados en revertir los problemas de baja movilidad y estratificación educativa, es decir, no están llegando a los más pobres.

Los datos no se pueden comparar hasta antes de 2016, refiere De la Torre, puesto que los ajustes realizados a la Enigh parten de ese año, no obstante, desde entonces las cifras han descendido, lo cual no limita que la tendencia venga de más atrás. transferencias en becas y apoyos. De acuerdo con el estudio, aunque se incrementó la probabilidad de alcanzar estudios universitarios para los jóvenes provenientes de hogares con padres con educación primaria o menos, ésta fue cuatro veces menor que para los jóvenes que tienen padres con estudios profesionales.

“Lo que buscamos responder fue qué tanto influye el origen familiar en la trayectoria que pueden alcanzar los hijos en el tiempo. Observamos un ligero aumento en el porcentaje de la población con padres con educación primaria o menos que llega a la educación superior. En 2016 teníamos casi un 12% y subió a casi 15%; a la vez, los hijos cuyos padres con educación universitaria superan esto con mucho. En 2016 alcanzaba el 57% y en 2022 un 60%, lo cual nos lleva a decir que, si bien ha habido algunos progresos para la población con padres con menor nivel educativo, es cuatro veces menor su probabilidad de llegar a la universidad que aquellos con educación universitaria.

Esto encuentra explicación debido al gasto y apoyo gubernamental a través de transferencias para mejorar la condición de los más pobres, refiere el análisis: en 2016, estas familias recibían 34% de las transferencias educativas a través de becas y programas sociales, en tanto que en 2022 es de casi la mitad, 18%. “En cambio, los jóvenes con padres de mayor nivel de escolaridad, antes recibían el 8% de las transferencias y ahora están recibiendo el 22%. Lo que quiere decir es que la política de transferencias del gobierno cada vez ha apoyado menos en términos relativos a los que tienen más desventajas y se ha volcado a los que tienen más ventajas. Esto es un freno a la movilidad social de los más pobres y a la movilidad social del país”.

Las transferencias se refieren a los programas Prospera, Oportunidades y Progresa, entre 2016 y 2018, y a los programas educativos Bienestar, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, entre 2020 y 2022.

El especialista de la organización social refiere que esto se explica desde el siguiente enfoque: del discurso político se supone que los pobres tienen preferencia, pero a la vez se plantea que los apoyos son universales y le debe tocar a todos, lo que directamente contradice lo primero.

“Otro elemento es cómo se opera el hacer llegar los recursos a las personas. En las zonas urbanas con infraestructura los tramites y recursos para cumplir los requisitos son las que reciben en mayor medida los apoyos, en tanto que se descuidan las zonas rurales que no conocen bien programas sociales”.

Recomendaciones.

Ante este panorama, el CEEY recomienda examinar cómo funciona el sistema educativo para evaluar más continuamente estos datos y saber dónde están los problemas para corregirlos de forma estructural. La otra recomendación es, ante el retraso educativo provocado por la pandemia y los abandonos escolares, buscar regresar a esta población a las aulas con recursos especiales. Finalmente, revisar a fondo la estrategia de la política pública de transferencias y apoyos para evitar desigualdades en su asignación.

