Y por ahora el show, debe continuar

Estamos ante el típico escenario del teatro, que han montado Morena y sus aliados, para burlarse y engañar a todos los mexicanos, lo cual nos dan mucha risa ver la bola de payasadas y oír los dichos sin sentido común, ya que los aranceles van a llegar a México, eso demuestra que va a haber una inflación, como nunca se ha visto.

A fin de cuentas, todo el grupo de Morena, tendrán que enfrentar la justicia estadounidense, por sus demostradas conexiones y por las acusaciones que están verificando todos los miembros de los cárteles, quienes se han estado aprovechando de su poder y de la democracia que existía en México, al no hacer nada por el país sino nada más para ellos mismos.

Reflexionemos y veamos cómo antes de un mes este tipo de actividades van a ser claramente exhibidas, con hechos o con pruebas, que están en poder del Poder Judicial de Estados Unidos y que van a acabar con toda esta bola de terroristas narcos, que han estado actuando, engañando y mintiendo, esto realmente ya es una situación que a la mayoría de los países fuera de México y a la mayoría de los mexicanos, que no votaron por ellos, nos causan mucha risa y mucha lástima.

Este tipo de shows, que se los crea su abuela, y como dice un viejo dicho de los revolucionarios “Arrieros somos y en el camino andamos” y la tierra, la libertad, las instituciones, la república y el país, pronto van a entrar en una realidad, en la cual muchos de los que fueron sumisos esclavos podrán culparse de toda la ca… en la que han embarrado a todos, menos a ellos mismos, que lástima que no haya suficiente papel higiénico para que se puedan limpiar sus acciones perversas y maquiavélicas.

Un aplauso a todas las gentes que nos dan la oportunidad de reproducir sus sabias reflexiones. ¡Arriba la verdad! porque la verdad siempre va a ser la que traiga la luz y siempre aclara quien es quien en el mundo que estamos enfrentando ahora.

Y por ello creemos que Goebbels debe de estar cantando y bailando en su tumba.

PD: Joseph Goebbels, fue un político alemán que ocupó el cargo de ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich entre 1933 y 1945, uno de los colaboradores más cercanos de Adolfo Hitler.

Infame praxis

En todos los horizontes de México existen togas de abogados postulantes que se entregan con amor y pasión a obtener justicia, lo efectúan porque estiman que es el camino correcto que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo con su entrega, su escala de valores, sino sus más definidas emociones vitales. Por ello, desencantados de la impresionante corrupción que existe en la praxis de procuración e impartición de justicia, de motu propio decidieron oponerse a esa vergüenza.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., ya se había inconformado en años previos, desde los inicios de la era del neoliberalismo. Antes que ello aconteciera, alzó su voz de dignidad y oposición la recordada toga de Javier Olea Muñoz.

En recientes fechas la Primera Magistrada de la nación ha quebrado lanzas con agentes del ministerio público, fiscales, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dedicados a envilecer y prostituir a la justicia.

La doctora Sheinbaum Pardo ha hecho saber al pueblo que pocos casos desmoralizan más que la injusticia y la corrupción expresadas en nombre del Estado y de la Ley.

No obstante, esa expresión insoslayable e indispensable para México, hay togas de indignidad que persisten en degradar a la justicia, olvidando que en manos de bribones es peligrosa la ley.

Seguir permitiendo que la corrupción corra libremente en las agencias del ministerio público, las fiscalías, los órganos jurisdiccionales y hasta en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación es seguir soltando las riendas a los ignorantes y corruptos para que sigan trastocando la soberanía nacional.

La abogacía independiente de la República hoy debe de hablar alzando con suma energía su voz, se requiere esa palabra recia para que el Derecho prevalezca, se requiere la interpelación, la reclamación abierta. El Derecho es la razón fundamental para afianzar el compromiso y para dejar testimonio de un México limpio, honorable y de justicia.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

La supuesta negociación para vetar a los hijos de AMLO de las elecciones en México (El Universal)

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados fue grabado mientras informaba sobre una negociación entre el PAN y Morena para vetar a los hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador de las elecciones.

En un video presentado por la periodista Azucena Uresti durante su programa matutino en Radio Fórmula, se ve al coordinador morenista hablando de negociaciones entre el PAN y Morena.

En las imágenes grabadas durante un taller de lectura, se escucha al coordinador de Morena admitir que hubo una negociación no autorizada para que los morenistas ganaran apoyo para la presidenta y su reforma contra el nepotismo y que entrará en vigor a partir del 2027 y no hasta el 2030.

"Caímos en la trampa de algunos de la oposición. Nos buscaron sin autorización del grupo, y le dicen, yo traigo 100 votos, a mí me dijo Döring, a cambio de que los López estén 10 años fuera, órale, pero cómo vas a negociar eso", dijo el morenista.

Sin embargo, más tarde en conferencia de prensa Monreal negó saber de dicha negociación.

"No sé de qué me habla y la verdad es que soy un hombre de los clásicos y no he hablado con Federico Döring (diputado del PAN). Tendría que preguntarle a él con quién habló".

Niega diputada de Morena tratos en lo oscurito con el PAN (El Universal)

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, afirmó que las reuniones que tuvo con integrantes de otras bancadas para buscar acuerdos en torno a la iniciativa de reforma constitucional para prohibir el nepotismo electoral a partir de la elección de 2027, como lo propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, nunca fueron un secreto, y tampoco se negoció algo a cambio de afectar a nadie.

A través de un comunicado, detalló que todos los grupos parlamentarios respaldaron la iniciativa original para que la modificación entrara en vigor en la siguiente elección intermedia; y sólo el PAN pidió a cambio revisar su iniciativa para prohibir cargos públicos a hijos de ex presidentes por un periodo de 10 años, "pero sin ningún compromiso de apoyarla".

"Mi prioridad es la unidad de Morena sin descalificaciones; soy una mujer de principios y lealtad. Mi labor como vicecoordinadora de Morena ha sido construir puentes dentro de nuestra bancada y con otros sectores para garantizar que las reformas presidenciales avancen en su esencia original, sin concesiones a los intereses de siempre. Pero buscar acuerdos en favor de México no es lo mismo que traicionar nuestros principios. El verdadero acto de traición es permitir que la vieja política siga operando bajo nuevas siglas", manifestó.

Rechaza las afirmaciones de Ricardo Monreal

La congresista aseguró que, contrario a lo que afirmó el coordinador Ricardo Monreal, "jamás ningún diputado federal de Morena votaría por algo que afecte la Cuarta Transformación, y es triste e indignante que digan que 100 diputados estaban ofreciendo su voto, cuando es mentira".

"Con tristeza y desconcierto, quiero expresar mi firme rechazo a las afirmaciones e insinuaciones realizadas por el coordinador Monreal, las cuales son absolutamente falsas. Una de mis funciones como vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena es fortalecer nuestra bancada y generar acuerdos que contribuyan al bienestar de México. En ningún momento se debe restar apoyo a la presidenta de la República", declaró.

Gabriela Jiménez señaló que "pareciera que quieren desviar la atención de quienes verdaderamente traicionaron la esencia de la Cuarta Transformación, al modificar el texto original de la iniciativa de la presidenta, y acusando a quienes, hasta el final, lucharon para regresar a la propuesta original".

Finalmente, afirmó que el coordinador Ricardo Monreal tiene todo su respeto y apoyo para trabajar en equipo por el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum y por el pueblo de México. Además, de que los trapos sucios se lavan en casa.

"El coordinador Ricardo Monreal ha intentado difamarme, acusándome falsamente de negociar en lo oscuro, cuando lo único que he hecho es defender con determinación la iniciativa de la presidenta, tal y como fue planteada originalmente, sin simulaciones ni excepciones que perpetúen los vicios del pasado. Ojalá se retracte, porque no es correcto que hable a las espaldas de compañeros de su bancada, cuando es él quien debe fomentar la unidad", concluyó.

Escandalazo Andy López Beltrán ¡Brozo Tenebrozo!

Loret de Mola ha señalado que Andy López Beltrán ha ejercido influencia en la designación de funcionarios dentro del Gobierno Federal y ha sido operador político de su padre, estableciendo relaciones con empresarios y políticos de alto nivel.

El periodista también ha mencionado que existe un supuesto plan para que Andy aspire a la presidencia en 2030 sucediendo a Claudia Sheinbaum.

Lore t: “Es el hijo del presidente López Obrador que está involucrado en el Clan, la Red de corrupción y tráfico de influencias, gracias a la cual en este gobierno Andy y su hermano Bobby López Beltrán, beneficiaron a sus íntimos amigos con contratos multimillonarios en el Tren Maya, en la Refinería de Dos Bocas, en la compra de medicinas, en el Transístmico”.

Brozo : “Es un honor vivir en este horror, es un honor vivir en este horror, es un honor vivir en este horror, es un honor vivir en este horror”.

Andy : “Es un honor ser hijo de Obrador y muchas gracias por todos estos años de apoyo” “Seguimos haciendo historia en este país” “Es un honor ser hijo de Obrador”. ¡Órale!

Brozo ha sido un crítico constante del gobierno de la 4T, en particular de las figuras que operan en la sombra, como Andy López Beltrán, en sus programas y colaboraciones con Latinus, ha señalado el crecimiento de su influencia y la falta de transparencia en su papel dentro de Morena.

El payaso de Latinus, está decidido a sacarlo de la sombra y exponer su posible rol dentro del futuro de su partido, la pregunta es ¿Le alcanzará la discreción para llegar sin ser desgastado o la presión mediática lo obligará a dar la cara antes de tiempo?

Brozo: “Conocí a tu padre, fuimos cercanos, hasta que el poder lo volvió loco y por lo visto estás decidido a seguir sus peores pasos, tu padre decidió aliarse con Bartlett y Durazo, tú traes a Murat y a Yunes.

Tu papá hizo algunas alianzas vergonzosas para mantenerse en el poder y todo indica que seguirás su ejemplo, es Andy, es Adal, a través de quién se comunica el todopoderoso.

Esa parece ser la estrategia, mantener un perfil bajo mientras teje alianzas y consolida su influencia dentro de Morena, evitando los reflectores hasta que llegue el momento adecuado.

Andy López Beltrán, su nombre aparece constantemente en investigaciones periodísticas que lo señalan como una figura clave en la toma de decisiones dentro del partido, si su objetivo es llegar a 2030 sin llamar la atención, está siguiendo un camino similar al de otros personajes que han acumulado poder desde las sombras, dejando que otros enfrenten los cuestionamientos, mientras ellos construyen su red de apoyo.

Brozo: “Andrés Manuel López Beltrán o “Andy” como se le conoce en los bajos mundos del hampa, es el heredero del trono, anda repartiendo tarjetas de afiliación a Morena, un día lo vemos muy sonriente con Murat, al otro lo vemos con Rocha Moya, al día siguiente con alguno de los “santos” Monreales, desde su modesto puesto de Secretario de Organización de Morena, el hijo anda en plena y descarada campaña, es el elegido para consolidar el segundo piso de la transformación.

El tema de la gasolina, con el aumento en los precios del combustible, las críticas han subido de tono sobre todo porque el discurso de la 4T siempre ha sido que la gasolina no aumentaría más allá de la inflación.

La realidad es que el subsidio al combustible ha sido una estrategia costosa y ahora se están viendo los efectos, la oposición ha aprovechado esto para señalar inconsistencias en las promesas de Morena:

Sheinbaum: ”Que ha estado coordinando estos esfuerzos, el objetivo es que de manera voluntaria firmemos hoy un acuerdo a las 11 de la mañana, de que la gasolina, es por 6 meses inicialmente y obviamente en 6 meses se revisa, por si hay algún cambio y haya un proceso de evaluación, no. El objetivo es que a partir de la firma, la gasolina no cueste más de 24 pesos, la gasolina Magna.

Si bien Andy no ocupa un cargo oficial, Brozo y otros periodistas, han advertido que su poder radica en su cercanía con la estructura del partido y en la manera en que presuntamente influye en decisiones clave como candidaturas y negocios con contratistas afines.

Para Brozo, esto representa un riesgo, ya que Morena prometió acabar con el nepotismo y la corrupción, pero en la práctica estaría repitiendo los mismos vicios del pasado.

El tema de la gasolina es uno de los mayores fracasos de Morena y un golpe directo a la credibilidad de la 4t

Desde que López Obrador llegó al poder prometió que los precios del combustible no subirían y que México alcanzaría la autosuficiencia energética, la realidad es que la gasolina sigue aumentando, los subsidios han costado miles de millones de pesos y el país sigue dependiendo de la importación de combustibles.

El engaño del no más gasolinazos.

Uno de los pilares de la campaña de AMLO fue su promesa de acabar con los gasolinazos y bajar el precio del combustible, sin embargo esto nunca ocurrió, en lugar de bajar el precio ha seguido subiendo año con año, Morena justificó los aumentos con la inflación y el contexto internacional, pero la realidad es que nunca tuvieron un plan realista para controlar el mercado de los energéticos.

El subsidio a la gasolina fue su única herramienta para evitar que el precio se disparara, pero este dinero salió de los impuestos que pagan los ciudadanos, básicamente, la gente terminó pagando la gasolina cara de otra forma, a través de los recursos públicos, que podrían haber sido usados para infraestructura, salud o educación.

Sheinbaum hereda un problema sin solución.

Claudia Sheinbaum llega a un escenario complicado, si mantiene los subsidios, seguirá drenando el presupuesto y generando un hoyo fiscal, si los elimina, el precio de la gasolina se disparará y Morena enfrentará un duro golpe político.

Los halcones de Trump van por narco políticos: Héctor de Mauleón (Latinus_us)

Donald Trump acaba de concederle a México un mes más de gracia ante la amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.

Hace apenas unos días, estos aranceles habían entrado en vigor y Estados Unidos había lanzado un comunicado explosivo que abordaba la intolerable alianza entre el gobierno mexicano y los cárteles de la droga, la presión de los mercados y la caída de las bolsas de todo el mundo, le hicieron entender a Trump en cuestión de horas, los inconvenientes del manotazo que estaba dando sobre la mesa.

Tuvo que pasar también la reducción de las incautaciones de fentanilo, reportada por la patrulla fronteriza, que cayó cerca de 70 por ciento, la destrucción de más de 60 laboratorios de fentanilo cuya existencia era negada hace todavía unas semanas, los históricos aseguramientos de droga, la detención de miles de criminales ligados a los cárteles y el envío al otro lado de la frontera de 29 líderes criminales de altísimo perfil, todo lo que no se hizo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador simple y sencillamente por una decisión suya.

Cada golpe dado por el gobierno de Sheinbaum es una crítica lanzada a la cara del hombre que declaró públicamente que él era el responsable de la liberación de Ovidio Guzmán al que Estados Unidos considera ahora un terrorista, una crítica lanzada a la cara del hombre que permitió la brutal expansión del crimen organizado a lo largo de inmensos territorios, incluso en municipios que se hallaban fuera de las rutas tradicionales del tráfico de drogas y de migrantes.

El cambio de actitud en el gobierno mexicano parece inocultable, sin embargo en el comunicado dado a conocer esta semana el gobierno de Donald Trump sigue hablando de la alianza intolerable y de la complicidad y protección del gobierno mexicano que permite que los cárteles de la droga operen sin trabas y sin obstáculos.

Estados Unidos acusa incluso al gobierno de México, de brindar a los cárteles refugios seguros para la fabricación de fentanilo, la droga que ha matado a cientos de miles de estadounidenses.

Cómo abordaron este tema en su última comunicación los presidentes de México y Estados Unidos, ¿A qué conclusión llegaron? los términos de la llamada sobre este asunto fueron soslayados por la presidenta, pero no hay manera de creer que la espada de Damocles haya dejado depender sobre el país, mientras Trump y sus halcones sigan creyendo que la relación entre el gobierno mexicano y los cárteles de la droga constituye una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

Así que en un mes vendrá una nueva revisión y una nueva amenaza, por más que Trump haya dicho que Sheinbaum es una mujer maravillosa que está trabajando duro contra la migración y el tráfico de fentanilo.

Trump golpea y escupe y al día siguiente envía elogios y acaricia en su dura estrategia de negociación, mientras los funcionarios que lo rodean entre otros el Vicepresidente, el Secretario de Estado y el Secretario de Comercio, se refieren a México como un narco gobierno, en donde los cárteles tienen incluso más poder que el Estado mexicano.

Apenas el martes pasado, Trump vapuleó una y otra vez a México en un discurso ante el Congreso, el tema fue la relación de complicidad entre el gobierno y los cárteles, aunque a muchos les disguste, se está hablando de una relación que existe hoy y que para Estados Unidos fue más evidente que nunca, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

Por eso se llevaron a “El Mayo” Zambada de la manera en que lo hicieron y por eso se negaron a darle al gobierno de AMLO la más mínima explicación.

El mensaje es tremendamente claro, Claudia Sheinbaum recibió una herencia envenenada de manos de su antecesor, los gobernadores cuyas campañas fueron financiadas con dinero del crimen organizado y cuyos nombres ya figuran en los expedientes de las Agencias de Seguridad estadounidense, Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya y Alfonso Durazo, entre otros.

Los políticos y funcionarios heredados por AMLO que se vieron involucrados con las organizaciones de tráfico de huachicol, especialmente la de Sergio Carmona, que operó desde Tamaulipas, Mario Delgado y Ricardo Peralta, entre otros.

Los ex gobernadores que entregaron sus estados al crimen organizado y hoy gozan de la protección oficial, como Adán Augusto López, Cuauhtémoc Blanco y Cuitláhuac García y sobre todo, el propio Andrés Manuel López Obrador y algunos miembros de su familia, cuyos nombres figuran en los expedientes de agencias de Seguridad estadounidenses, desde hace varios años.

Alegar que las presiones de Trump obedecen solo a razones económicas, como han argumentado conocidos aplaudidores y propagandistas, es querer tapar el sol con un dedo, el plazo está corriendo y Sheinbaum tendrá que actuar con gran habilidad política, porque ahí están las listas y ahí están los nombres y los halcones de Trump quieren ir por ellos con aranceles o sin ellos.

Lo invitamos a apoyar a niños, jóvenes y adultos mayores

La Fundación Chiara e Francesco A.C., brinda a niños y jóvenes las bases, tanto deportivas, como laborales, que necesitan para el desarrollo de sus habilidades y capacidades por medio de oficios; además de trabajar actividades de esparcimiento recreativas para los adultos mayores.

Si deseas más información y/o deseas apoyar con tu donativo (deducible de impuestos), comunícate con nosotros a los teléfonos 726 2625432 / 722 7113834 o al e-mail: [email protected] y en Facebook: “Fundación Chiara e Franceso AC”

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.

El crear una mejor sociedad, es obligación de todos, si todos ponemos nuestro granito de arena lograremos el cambio.

Personalidades en Política

Cumplimos 49 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]