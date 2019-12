Ya es frecuente encontrar ex presidentes catalogados como delincuentes

En el mundo actual hemos estado observando cómo es que en varios países han declarado como a un delincuente, como en el caso de Bolivia, al ex presidente Evo Morales, a éste debido a un sinnúmero de fechorías cometidas, desde tráfico de drogas, asesinatos e intenciones de crear un estado de rebelión en su propio país.

Así mismo hemos visto como en otras partes, como en Israel por ejemplo, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu ha sido enjuiciado, al igual que su esposa, por violaciones, abuso de confianza, abuso de poder y también por situaciones similares a lo que es obstrucción de la justicia, y bien, la lista sigue creciendo.

Sigue adelante el “Impeachment” contra el presidente de Estados Unidos

Ahora vemos como bajo el principio del respeto a la autodeterminación de los pueblos en cuanto a sus leyes, en sus acciones y medidas correctivas, para desenmascarar a toda esta bola de criminales corruptos vende patrias, como en el caso que se está viendo ahora de que el Congreso de Estados Unidos liderado por los demócratas, y por la señora Nancy Pelosi, han iniciado una demanda de “Impeachment” que quiere decir un proceso de destitución del presidente actual por mentir, por obstrucción de justicia y por no respetar la autoridad del Congreso, además de tener muchos otros cargos como lo son violación de mujeres, el no haber presentado sus impuestos y un sinfín de delitos más que tiene este señor, los cuales en cierto momento tendrá que responder cuando esté presente en la Corte del Congreso.

Se le juzgará su actitud y su hipócrita actuación al creer que es un rey, de una monarquía que no es el caso, todos los servidores públicos, todos, tienen un privilegio al estar con la protección del estado pero llega un momento en que el estado decide removerlos y es cuando esas garantías de impunidad se pierden.

Ya en todos lados se cuecen habas

Estamos viendo claramente el caso del señor Trump, hemos visto también en México en épocas pasadas como se llevó a cabo el desafuero de un regente cuando se le ocurrió poner casas de campaña en Reforma, curiosamente ahora es este señor que se dice ser el presidente de México, aunque no es el presidente de todos los mexicanos.

Esto debe ser un claro mensaje para el señor presidente ya que parece que en México aunque sería raro el caso, los legisladores de la oposición tienen una firme intención, de en cierto momento, de proceder en contra del señor López Obrador por tantas falacias que ha ido manipulando como por ejemplo en las encuestas que ha llevado a cabo y como él no muy aceptable récord de que gracias a su plan de seguridad se iba a terminar con la cantidad de asesinatos y desapariciones, que no han sido más que otra treta de esta bola de delincuentes de bandas beligerantes que forman su gobierno

Respecto a la estafa maestra y su realidad, lo que más espera el pueblo mexicano es que se acabe la actuación total de este tipo de abuso de poder.

EZLN acusa al actual gobierno de falsas consultas para continuar con el Tren Maya

Integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno, señalaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de estar simulando la consulta a los pueblos originarios para la realización del Tren Maya.

“Para avanzar en su guerra, el mal gobierno apuesta por el desmantelamiento de los tejidos comunitarios. Al fomentar los conflictos internos que tiñen de violencia a las comunidades, entre quienes defienden la vida y quienes decidieron ponerle precio”, declararon en conjunto.

Según información publicada por La Jornada, el EZL agregó que actualmente se encuentra de luto debido al daño que le están haciendo a la madre tierra. Pero informaron que seguirán luchando por proteger y defender las semillas de “la resistencia”.

No se había dado nunca en la historia de México una situación tan difícil en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto como lo es que llegara a ser de 0.03 por ciento, esto no es aceptable y por ello todos los mexicanos no estamos de acuerdo en que siga este tipo de acciones, y porque no decirlo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha manifestado que todas las encuestas respecto al Tren Maya no han sido más que falacias, engaños y mentiras que han violado el respeto al derecho ajeno por intereses privados en los cuales con asociaciones delictuosas pretenden actuar como si fuera una monarquía y no es así, este es un gobierno que nunca debió de haber existido ya que su actuación y su ubicación racional han demostrado que este hombre y su equipo de seguidores, “su gabinete”, entre ellos el señor Bartlett que ahora con otra simulación lo hacen que este exento de declaraciones y de acciones ilegales, solo han sabido ser una bola de falsos y mentirosos.

Grupos que no existen pero si siguen trabajando

Sería interesante saber cuántos elementos del “extinto Estado Mayor Presidencial” quedan ya que este grupo sigue funcionando pero con otra nominación, es por ello que la “voz populi” asegura que este tiene un gasto arriba de los 90 o 100 millones de pesos anuales.

Si este señor, el señor López, quiere llevar a México a un agujero, lo más conveniente sería entrar en un fast track y de una vez iniciar las medidas pertinentes para su destitución y para que así se vaya a “La chingada”, su rancho, él y todos sus fieles delincuentes.

Las verdades siempre tiran a las mentiras

Jesucristo mencionó que la verdad siempre brilla y que la tradición, la mentira y el engaño han sido una manipulación para que los pueblos incultos e incautos sean presa fácil de gentes que tienen el mismo espíritu de Adolfo Hitler, tal como en su momento lo mencionó su director de propaganda el señor Joseph Goebbels, que una mentira si se repetía mil veces se convertía en verdad… nada más falso porque quedo demostrado que el imperio de este loco, arrogante y desubicado no duró más que doce años, cuando el ejército ruso y el ejército americano entraron y vieron las masacres, los asesinatos y las violaciones que ese cuerpo de elite de la SS llevaban a cabo por órdenes del cercano grupo de colaboradores de Hitler llamado el “spider” o sea el equipo araña, quienes eran los encargados de dar instrucciones a la maldita SS.

El respeto al derecho ajeno es la conservación de las quijadas

Es momento de darle las gracias a estos actores políticos porque la mayoría de los mexicanos, gracias a sus errores, a su desubicación racional, a su falta de respeto y al incumplimiento de sus obligaciones como servidores públicos, nos han demostrado que los presidentes anteriores acabaron sus sexenios con un total respeto al derecho ajeno, él cual es la paz y agregaríamos la conservación de las quijadas.

Mexicanos rescatemos nuestros valores nacionalistas

Mexicanos unámonos, luchemos en pro de la libertad, del respeto a las garantías individuales, tomemos unidos bajo el Estado de derecho, los caminos para rescatar los valores nacionalistas, los valores patrióticos que se nos han inculcado desde la fundación de la República Mexicana aboliendo la esclavitud y el abuso cometido por los españoles en su época colonial.

Los malos políticos no deben olvidar que en su momento también serán juzgados

Hay un motivo que nos preocupa, que sigue y continúa dándose el robo de oro de una mina que está situada entre Oaxaca y Veracruz sin que nadie haya obligado a estos colonialistas a pagar por el oro que nos están robando.

Poder reactivar la confianza y la productividad de nuestro querido México tardará muchos años, esperamos que antes de que cante el gallo los pseudo jueces y el sistema judicial no olviden que en su momento también serán juzgados por sus malas acciones y su traición a la patria.

Dime con quién andas y te diré quién eres

El señor López pidió que le diéramos un año más eso no puede ser aceptable ya que tardo 17 años en conseguir un título, es decir pasaron 17 generaciones antes que la suya, para que pudiera demostrar que era un ser racional.

¡Viva la libertad de expresión! ¡Viva el estado de derecho! y que ¡Viva la verdad!, ya que la verdad siempre, cuando le saquen todos los trapitos a esta bola de bandidos, nos dará la información para que todos los incautos que votaron por “Maquiavelo”, se les juzgue conforme al Estado de derecho.

Su asociación delictuosa con los cárteles ha quedado más que demostrada, no sean cobardes y actúen antes que se pierda la estabilidad y la paz social.

Él en cierto momento presumió que no iba a tener escoltas porque el pueblo lo iba a proteger, entonces no es entendible como a cualquier lugar que se desplaza lo haga con más de 20 vehículos que los escoltan, “lo protegen” y a su vez con ello desprotegen su cumplimiento hacia el pueblo mexicano.

A todos nuestros lectores les deseamos una feliz Navidad

Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo a todos los hombres y seres que aman la verdad, la moral y el respeto al derecho ajeno. La verdad universal siempre llegará.

Les deseamos que la luz y el amor brillen por siempre en su alma, en su espíritu y en su mente.

Les mandamos un abrazo y nuestros mejores deseos a todas las personas que nos hacen el favor de leer nuestras columnas, ya que vamos para 45 años de estar criticando constructivamente los errores de los que nos gobiernan.

Casa Sativa, fusión de Alta Cocina de México y de Colombia

Ubicado en el corazón de Cancún, Casa Sativa es un restaurante de ambiente familiar y acogedor que te hará sentir como en casa. Una nueva propuesta gastronómica, con un concepto vintage-oriental.

Es un restaurante “pet friendly”, que permite a los comensales degustar, en la terraza de la entrada, deliciosos platillos y bebidas en compañía de su mascota.

Casa Sativa, ofrece un confortable ambiente climatizado donde podrá saborear los platillos gourmet, colombianos y mexicanos que ofrece, además de un nuevo menú de mariscos; acompañados de los más de 16 cocteles creados por el mixólogo de casa.

El lugar cuenta con área de fumadores ubicada en la segunda terraza en la parte posterior.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 44 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]

Porque no organizamos Fiestas……..

hacemos tus sueños realidad

CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com