Yuri celebró 45 años de carrera a lo grande

Tras varios meses de planeación, la talentosa cantante mostró su versatilidad y estilo en un concierto en vivo grabado en el teatro Juárez de Guanajuato, el cual dio paso al disco Celebrando una leyenda, con el que arranca la fiesta por 45 años de trayectoria artística y de permanecer en el gusto del público.

En entrevista para Novedades Quintana Roo, la tan querida “güera” comparte el gran reto que significó para ella este material discográfico y cómo es que logró cumplir muchos de sus sueños.

“Ese sueño sí lo tenía muy claro y definitivamente los sueños se han convertido en realidad a base de sacrificios y no solo porque cantes bien, hay que trabajarle, como este disco de celebración” , compartió Yuri, para quien fue todo un reto el disco Celebrando una leyenda.