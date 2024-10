Zona de baja presión en el Golfo atraería lluvias intensas a Quintana Roo

Este viernes por la mañana, las autoridades de Quintana Roo informaron que se mantiene una estrecha vigilancia sobre la posible formación de una zona de baja presión en el Golfo de México, cerca de las costas de la península de Yucatán.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el fenómeno tiene un 40% de probabilidad de convertirse en un ciclón en los próximos siete días.

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó que un canal de baja presión se extiende sobre la Península de Yucatán, lo que, en combinación con la entrada de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, y la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, podría provocar chubascos y lluvias puntuales fuertes en la región.

Para las próximas horas de este 4 de octubre, se pronostican lluvias intensas, descargas eléctricas y rachas de viento que podrían alcanzar velocidades de entre 40 y 60 km/h. Además, se prevé la presencia de bancos de niebla en varias áreas del estado, lo que podría afectar la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) también emitió una alerta, informando que continúan monitoreando una zona en el Golfo de México con una probabilidad media (40%) de desarrollar un sistema tropical o subtropical.

Aunque no se ha confirmado el desarrollo de un ciclón, el NHC advierte que podrían presentarse lluvias intensas en algunas partes de México durante los próximos días. Asimismo, partes de la península de Florida podrían verse afectadas hacia finales del fin de semana o a inicios de la próxima semana.

8AM EDT Oct 4: We continue to monitor an area with a medium (40%) chance of tropical or subtropical development in the Gulf of Mexico . Regardless of tropical or subtropical development, locally heavy rains could occur over portions of Mexico during the next few days and over… pic.twitter.com/miFSN4wDHF