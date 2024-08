Zona de baja presión con 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo (Coeproc) emitió una alerta este sábado respecto a la detección de la zona de baja presión asociada a una onda tropical en el Atlántico Central.

Este fenómeno incrementó a un 30% su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y mantiene un 80% de probabilidad en los próximos 7 días.

Actualmente, el fenómeno se localiza aproximadamente a 5,160 km al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza hacia el oeste-noroeste.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, también compartió un aviso en sus redes sociales alertando sobre la posible evolución ciclónica del fenómeno.

En su mensaje a través de X (anteriormente Twitter), Lezama destacó que la probabilidad de desarrollo ciclónico es del 30% en 48 horas y del 80% en 7 días. Además, advirtió sobre la continuidad de lluvias puntuales fuertes en el estado debido a la entrada de aire húmedo proveniente del mar Caribe.

Las autoridades locales mantienen vigilancia constante sobre la evolución y trayectoria del fenómeno hidrometeorológico. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de medios oficiales y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

La información proporcionada por Coeproc se basa en datos del Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, y el Servicio Meteorológico Nacional, que realizan el seguimiento y vigilancia de fenómenos en el océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, de acuerdo con la última actualización emitida a las 18:46 horas de ayer, viernes 09 de agosto.

8pm EDT 9th August -- NHC is monitoring the next tropical wave currently moving into the Central Atlantic, which now has a high chance (70% 🔴) of developing into a tropical cyclone over the next 7-days.



