Zona de baja presión amenaza con desarrollo ciclónico en el Caribe

Este lunes, autoridades de Quintana Roo informaron que se mantienen en alerta debido a la formación de una zona de baja presión en el centro del mar Caribe.

Este fenómeno, asociado a una onda tropical, presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico del 10% en las próximas 48 horas y del 50% en un lapso de siete días, según reportes meteorológicos. La zona de baja presión se localiza aproximadamente a mil 760 km al este de Cancún, desplazándose lentamente hacia el oeste.

Ante la situación, la gobernadora del estado, Mara Lezama, compartió en sus redes sociales que el gobierno de Quintana Roo está monitoreando de cerca el avance de este sistema de baja presión, con el fin de tomar medidas preventivas en caso de que evolucione en una amenaza ciclónica para la región.

Lezama destacó la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar el pánico, ya que aún se encuentra en una fase temprana de posible desarrollo.

Paralelamente, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) con sede en Miami, Florida, informó ayer por la tarde que la tormenta tropical Rafael se degradó a un sistema de baja presión postropical remanente, por lo que finalizará sus reportes sobre dicho fenómeno.

Este cambio en la situación de Rafael permite que las autoridades del Caribe y el Golfo de México concentren sus esfuerzos en la nueva zona de baja presión que podría afectar a Quintana Roo en los próximos días.

9am CST Tropical Storm #Rafael Key Messages: Dangerous and life-threatening surf and rip currents will continue today into Monday at beaches along the Gulf of Mexico coast



More: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/MDoMorT8Mo