Zona hotelera, uno de los sitios “más sucios” de Cancún: Fonatur

Los puentes a lo largo del bulevar Kukulcán, junto con la zona de antros son los puntos rojos de la contaminación en la zona hotelera, la cual también recala hasta el Sistema Lagunar Nichupté.

Ignacio de la Hidalga Bergbauer, gerente del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) Infraestructura en Cancún, declaró que en estos puntos se concentra la mayor cantidad de desechos que se recogen en las actividades mensuales de limpieza, con las cuales se ha juntado un promedio de hasta 38 toneladas al mes, este 2022.

“Ha ido disminuyendo, pero no dejamos de incitar a la gente para que mantenga limpias las áreas (…) en su mayoría los desechos que más hay son PET, y lo más extraño que se encuentran son llantas, bicicletas arrumbadas, artículos de limpieza, colchones, y otros artículos de los que la gente dispone” , comentó.

Las brigadas de limpieza por parte de Fonatur se hacen cada semana, en playas, el camellón, el mar, y apenas este fin de semana se sumaron a las labores en la laguna junto con la Dirección de Ecología.

En cuanto al problema de las botellas con orina retiradas de la laguna a mediados de este año, el entrevistado lamentó que esta situación sucede frecuentemente.

Navíos, los que menos basura generan

Asimismo, los directores náuticos señalaron que la contaminación no se debe mayormente a las embarcaciones.

Ricardo Muleiro López, director de Asociados Náuticos de Quintana Roo, aclaró que en los puertos de Puerto Juárez hay matriculadas cerca de 4 mil embarcaciones, la mayoría tiene las condiciones para circular dentro de la Laguna Nichupté, aunque las que no circulan es principalmente por su tamaño, que no les permite pasar bajo los puentes de la zona hotelera.

“Las que más circulan son las embarcaciones menores de tipo Jungle Tour, que son de 12 pies de eslora y son una actividad tradicional en Cancún, y también hay particulares que pasan por los canales y manglares” . “No existe un censo de embarcaciones que circulan en la laguna, pero hay alrededor de 500 de Jungle tour que pasan por esta zona”, dijo.

Para explicar por qué estos navíos no generan la basura, Muleiro López dijo que al abordar no se permite llevar ningún tipo de recipiente ni comida, y los equipos de nado son nuevos y no tienen bolsas donde guardarlos.