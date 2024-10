Zona norte de Quintana Roo en Alerta Naranja por acercamiento del huracán Milton

Ante el avance del huracán Milton, que se ha intensificado a categoría 5, las autoridades de Quintana Roo emitieron la Alerta Naranja para cinco municipios del norte del estado, en preparación para los efectos del fenómeno hidrometeorológico.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo (Coeproc) informó que los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Cozumel se encuentran en Alerta Naranja debido al acercamiento del huracán.

Esta alerta indica que la población debe prepararse para condiciones climáticas severas en las próximas horas.

Ante esto, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las bandas nubosas del huracán Milton, con vientos que oscilan entre 180 y 200 km/h, podrían impactar en el norte de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Se espera un oleaje elevado de entre 6 y 8 metros de altura en las zonas costeras, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y daños estructurales en las áreas vulnerables.

Hurricane #Milton Advisory 10A: Milton Explosively Intensifies With 175-Mph Winds. Residents in Florida Are Urged to Follow the Advice of Local Officials. https://t.co/tW4KeGe9uJ