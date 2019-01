Coaliciones

Los escenarios políticos en Yucatán están en un proceso de construcción de figuras fuertes para contender por la candidatura al Gobierno del Estado. Los interesados están trabajando para que los ciudadanos los empiecen a reconocer y sus equipos también están monitoreando a sus posibles adversarios.

Una de las fortalezas que tienen los ciudadanos que optan por el PAN es que la construcción del conocimiento y la comprensión de su entorno político depende de lo que saben y de lo que se nutren a través de los medios de comunicación.

Afortunadamente en la red hay gran cantidad de noticias que le permiten al elector normar su criterio.

En el PRI su gran fortaleza es la estructura territorial, que le permite movilizar su voto duro. Tiene cubiertas todas las secciones electorales, de cada comisaría y municipio. Para retener el Gobierno del Estado la prioridad será buscar un buen candidato en Mérida para que puedan ser competitivos en el interior del estado.

Los partidos saben que para 2018 el 85% de la votación estará en Mérida, Umán, Progreso, Kanasín, Valladolid y Tizimín, y quien desee ser gobernador debe tener 640 mil votos mínimo, pero se añade que en el padrón electoral el 30% de los inscritos no son de Yucatán.

Los dos principales partidos tienen muy en cuenta que su triunfo dependerá de alianzas con las diferentes fuerzas políticas. Las fortalezas de esos partidos están en sus dos principales gobernantes: en el PAN el alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, y en el PRI el gobernador Rolando Zapata Bello. La ciudadanía evaluará el desempeño de estos dos personajes y su quehacer en la administración; no falta mucho para empezar a realizar los contrastes de la forma en como ejerce el poder cada uno.

Tizimín entrará a una elección en donde su alcalde Jorge Vales ha entablado buenos acuerdos con diferentes grupos internos, su fortaleza se la ha dado su fama de empresario constructor. Según las encuestas se le percibe como honrado; su debilidad es que no tiene el dominio de las estructuras del PRI. Jorge Vales gana la alcaldía por más de 16 mil votos y el PAN sólo puede colocar en el Cabildo a tres regidores cuando siempre entraban cuatro.

Los probables candidatos del PRI en Tizimín son Tomás González, regidor e hijo de Tomás González, líder de la CTM; Ivonne Coronado, presidenta municipal del PRI y vinculada con la diputada local Rosario Díaz, quien representa los intereses del diputado federal Liborio Vidal; Luis Rodríguez Jr., cuyo padre del mismo nombre tiene gran ascendencia en las comisarías, y el subsecretario Mario González, quien está alejado de las bases tricolores.

En el PAN están la eterna candidata Bertha Trejo que tiene una alianza con el senador Daniel Avila; Enrique José Ramos, ex aspirante a la diputación del décimo distrito, con el apoyo de la diputada federal Kathia Bolio, y Enrique Chan Can, quien desde hace cinco años preside el CDM. No se descarta la candidatura independiente del ex alcalde Pedro Cohuó, a quien las encuestas dan como fuerte candidato.