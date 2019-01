México, como todos sabemos, es un país fundamentalmente a prueba de cualquier análisis científico, por más riguroso que este sea. Por eso es posible que lo primero que haya dicho El Nini Verde después de salir de El Torito fuera expresar su apoyo al alcoholímetro, con el mismo entusiasmo con el que ha defendido la democracia y a las búlgaras. Claro, todo hubiera sido más creíble si el Senado, con más plomo en la sangre, hubiera contribuido en metálico con el premio que habrán de recibir los policías que lo detuvieron.

Sí, que en vez de buscar su despido, como fue planteado en la amenaza primigenia de los guaruras del niño, el farandulesco ambientalista les organizara una fiesta en Cancún a estos policías que lo metieron en Chirona al no comprender que, en un acto de humildad, el conocido junior había preferido conducir su poderoso Mercedes exponiéndose a lo que al fin sucedió, en vez de molestar a sus choferes y guardaespaldas.

Aunque es probable que antes de ser apañado Gergie Emily viniera escuchando aquel clásico de los Ramones “Somebody put something in my drink” o “Too drunk to fuck” de los Dead Kennedys, el querubín del Viejo Verde debería ponerse magnánimo e invitar a estos guardianes del orden unos buenos asientos de ring side para la pelea entre Manlio Fabio Superstar y el góber precioso de Guerrero, Ángel Aguirre, angelito de la guarda, dulce compañía de los turistas en Kafkapulco.

El ganador se llevará el premio “Más Ayutla el que no estorba” y el reconocimiento de los grupos de autodefensa que primero se autodefienden y luego veriguan.

Les digo, yo por eso estoy organizando mi grupo de autodefensa contra los grupos de autodefensa. Sobre todo para que nos defendamos de la PGR, que ha prometido encontrar a todos los desaparecidos de la narcoguerra jelipista. Seguro los chicos de Murillo Karam se van a ir con la lista de Human Rights Watch (249) que con la lista no oficial, según Osorio Chong, de Gobernación, que consta de 27 mil.

Y si de veras hay voluntad para dar con esos 27 mil, habría que extraditar mínimo a Jelipillo y a García Luna Productions, además de a Marisela Morales y el inspector Poiré que no Poirot, gentiles representantes de aquellos aciagos y patrioteros días, para que con el mismo fanatismo con el que aplaudieron la Estafa de Luz y los michoacanazos, busquen a todos estas almas extraviadas.

27 mil desparecidos…

Muy estalinista la cosa.