Más horas de clases

Todos deseamos que nuestros hijos se preparen mejor cada día para enfrentar la vida, sobre todo en estos tiempos en que el mundo se ha vuelto más competitivo y en el que se requiere que dominen mayores competencias como la computación y el inglés, así como las materias básicas de español, matemáticas, historia, etc.

Muchos ciudadanos vemos la educación como una inversión; conozco a padres de familia, amigos, que gastan muchos miles de pesos al año en escuelas privadas (la mayoría de ellos pueden darse ese “lujo”, debido a los buenos ingresos que obtienen de su trabajo), cursos y actividades para complementar la formación de sus niños.

Quizás es por lo anterior que el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) avanza firme en Yucatán gracias al trabajo conjunto de autoridades, maestros y padres de familia, en un esfuerzo por mejorar la enseñanza y educación de los hijos.

En el Estado la implementación se inició en primarias a finales del ciclo escolar pasado (2011-2012), pero en la actualidad ya se sumaron 137 colegios y se espera que para el terminó del presente periodo (2012-2013) de enseñanza la suma llegue a 165, como informó Milenio Novedades, y, en un futuro, todos los planteles de la República Mexicana.

La iniciativa es resultado de la Alianza para la Educación realizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego de haber sido puestas en evidencia, en varias ocasiones, debido al bajo nivel educativo de los niños del país.

Consiste básicamente en aumentar tres horas al horario de salida normal extendiéndose las clases hasta las tres de la tarde, tiempo en el que los profesores buscan reforzar seis ejes de educación (así como apoyarlos a realizar sus tareas para la casa) que son: arte y cultura, fortalecimiento curricular, inglés, vida y salud, recreación y desarrollo físico y desarrollo de habilidades digitales.

Hace unos días me preguntaba si el programa continuará con el cambio de gobierno, esperando que así sea, sobre todo por la fuerte inversión que significa instalar las Escuelas de Tiempo Completo en todo el país y el Estado, al parecer sí será así.

Hace unas semanas una vecina me pedía el favor de que le ayudara a su pequeño hijo, de quinto grado, a resolver una tarea de la escuela (unas divisiones), esta persona estudió hasta la secundaria, al igual que su esposo, pero debido a su trabajo y a que hace muchos años que dejó los estudios me comentó que ya no recordaba el procedimiento para resolverlas. Con gusto le ayudé y pensé en los alcances que puede lograr el programa.