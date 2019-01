Tú madruga... y el universo te ayuda

Madrugar es un hábito que no a todos se nos da, e incluso, los que lo logran, no lo hacen de una manera que les cause placer o regocijo. Lo que sí pretendo es que, después de leer este artículo, tu chip mental cambie debido a los beneficios que entiendas te trae levantarse temprano. No importa a qué hora sea temprano para ti, pero te recomiendo un horario entre 6 y 7 de la mañana.

Te asombrarás de los beneficios que puedes sacar de levantarte más temprano y aprovechar al máximo muchas cosas que logren que te vuelvas incluso más eficiente y el tiempo, del que siempre nos quejamos, sea suficiente para cumplir debidamente nuestras tareas y no andar corriendo.

Por eso te menciono 5 ventajas que logras al levantarte temprano:

1.- Planear tu día.- Al levantarte te recomiendo que tu primera tarea del día sea planificar tus actividades, citas y cosas por hacer, de preferencia asignándoles un horario específico para poder darles seguimiento y tratar de cumplirlas lo más exacto posible.

2.- Desayunar sano.- Con tiempo puedes darte el “lujo” de preparar un desayuno sano y no comer cualquier cosa sólo por tener algo en el estómago. También evitas la comida chatarra en la calle. Tu rendimiento es mucho mejor cuando desayunas apropiadamente.

3.- Evitas las carreras.- Andar apresurado todo el día sólo nos aumenta la probabilidad de no hacer las cosas correctamente. Los resultados de una tarea o la asignación de una responsabilidad pudieran hacer que no logremos objetivos por no poner atención debido a la prisa.

4.- Tiempo para actividad física.- Dicen que la mañana es el mejor tiempo para hacer alguna actividad física y ejercicio, pero independientemente del horario que elijas para ejercitarte, nunca dejes de hacerlo. Esto nos libera de estrés y nos clarifica la mente.

5.- Te da ventaja.- Tener más tiempo te da ventaja sobre los demás. Cuando los que se despiertan más tarde están empezando, tú ya calentaste los motores y estás total y completamente activo creando, diseñando o resolviendo asuntos.

Con estas ventajas que te proporciona levantarse temprano, no sólo sentirás que rindes más, sino que adicionalmente le puedes añadir a tu ritmo de vida más actividades si así lo quisieras. No hay pretextos, tú madruga… y el universo te ayuda.