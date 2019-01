'Volver al futuro'… si hombé

Mare qué alboroto se armó en las redes con esa vacilada de la película “Volver al Futuro”, que se realizó en 1985 por Spielberg, y teniendo como protagonista a Michael J. Fox, que no es pariente del que decía: chiquillos y chiquillas y compraba toallas más caras que las del Maracas, bueno eso me han contado, pero eso es otra cosa; les decía que se armó tremendo alboroto, porque en la película que se hizo hace treinta años hay un fragmento donde dicen que se van a ir al futuro y fue precisamente la fecha de ayer, 21 de octubre del 2015, y lo interesante es cómo veían ellos el futuro, o cómo creían que sería, pues de entrada los carros volaban -en eso tienen un poco de razón, porque hay algunos coches y camiones que vuelan, van muy rápido, parece que van a recibir herencia-, por eso pasan los accidentes, maneja con cuidado hija; luego los tenis que te los pones y se abrochan solos, esos tenis podrían llamarse retén de alcoholímetro, porque, si vienes mamado, seguro te abrochan; otra de las cosas que hay, además de los carros voladores, son las patinetas que vuelan, cosa que no está muy lejos, sobre todo en Chetumal: si siguen las inundaciones, van a tener que salir en una patineta voladora o en lancha.

Una más de las cosas extrañas de la película es que el equipo de beisbol Cachorros de Chicago se corona en las Grandes Ligas, cosa que no sucede desde 1908, y de la Nacional la última vez que se coronaron fue en 1945, hace 69 años, y este año casualmente están jugando el campeonato de su división, ¿será que se cumpla la predicción y se les va hacer pootz?

Estaría padre tener una máquina del tiempo e ir al futuro, ir al 2045 a ver si por fin ganó López Obrador, ver si la gasolina y la luz ya bajaron de peso, ver si ya no hay corrupción, y sobre todo ver si ya taparon los baches.

Mare hija, Soñar no cuesta nada, masinó.