Agencias y Redacción

MÉXICO.- Inglaterra enfrenta en estos momentos a Colombia, por el octavo y último boleto a cuartos de final del Mundial Rusia 2018.

Colombia nunca le ha ganado a Inglaterra y suma solo dos empates y tres descalabros.

Hasta ahora han calificado las siguientes selecciones: Francia vs Uruguay, Rusia vs Croacia y Brasil vs Bélgica, y Suecia.

Inglaterra fue campeón mundial en 1966, pero desde entonces lo más lejos que ha llegado es la semifinal en 1990, mientras que Colombia nunca ha llegado a instancias semifinales.



El que gane hoy entre Inglaterra o Colombia enfrentará en cuartos a Suecia, que ganó 1-0 a Suiza.

Alineaciones

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Henderson, Trippier, Alli, Lingard, Young; Sterling y Kane

Colombia: Ospina; Arias, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Mojica; Carlos Sánchez, Barrios, Cuadrado, Quintero, Lerma y Falcao

(Información: Marca.com y Redacción SIPSE.com)