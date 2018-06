Agencias y Redacción

MÉXICO.- ¡Arrrancan los octavos de final! Se juega ahora mismo el primer tiempo del Argentina vs Francia.

Hasta el minuto 5 los argentinos se notan más cómodos en la cancha, y los galos han repartido ya por lo menos tres faltas, pero ninguno de los dos cuadros ha hecho tiro a gol.

Minuto 8 ¡Travesaño! Gran cobro de falta de Antoine Griezmann. La pelota pasó sobre la barrera e iba a gol. El portero no tenía oportunidad.

En el minuto 11 el árbitro marcó penal a favor de Francia. Marco Rojo, que anotó el gol que dio el pase a octavos a Argentina, zancadilló a Mbappé, que se iba a toda velocidad.

Vino Griezmann a cobrar, la tocó no muy fuerte ni tampoco muy colocada, pero al final fue gol. Gana Francia por ahora.

Nuevo cobro de falta con barrera al minuto 20. Cobró Pogba, su estilo no es el de Griezmann, es la potencia, le pegó fuerte y la pelota se fue muy arriba de la portería.

Por segundo partido al hilo abre Armani en la portería de los sudamericanos, tras el partido de horror que brindó Willy Caballero en el 3-0 perdido ante Croacia en la segunda jornada.

Los albicelestes han sido campeones dos veces (1978 y 1986) y son los subcampeones vigentes (perdieron la final de 2014 ante Alemania), mientras que los galos solo han sido campeones una vez, en 1998, bajo el mando del genial Zinedine Zidane, que recién ganó tres títulos de Championbs League como entrenador de Real Madrid

El que gane hoy enfrentará en cuartos al ganador del partido entre el Uruguay de Luis Suárez y el Portugal de Cristiano Ronaldo, que se juega hoy mismo a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México.

Alineaciones

Por Argentina: Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Enzo Pérez y Banega; Pavón, Di María y Messi

Por Francia: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernández, Kanté, Pogba, Matuidi; Griezmann, Mbappé y Giroud.

Los octavos de final

Aparte del Francia vs Argentina, los otros siete partidos de octavos son:

Portugal vs Uruguay, España vs Rusia, Croacia vs Dinamarca, México vs Brasil y Suecia vs Suiza, Bélgica vs Japón e Inglaterra vs Colombia.

(Información: Marca.com y Redacción SIPSE.com)