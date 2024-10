¿En que consistirá la nueva función que lanzó Spotify?

Spotify ha anunciado una nueva función que facilitará la vida de los usuarios cuando no tengan acceso a internet. La plataforma de streaming musical permitirá crear automáticamente listas de reproducción offline, pensadas para esos momentos en los que se pierde la conexión inesperadamente. Esta herramienta busca evitar que los usuarios se queden sin música en situaciones como vuelos o áreas sin cobertura.

Don't let a dead zone or dropped connection disrupt your listening sesh 🫶 Offline Backup is here—no downloads required. https://t.co/YsET7erm15